Deshidratación por calor: la afección de salud que ha encerrado a Jessica Cediel en Japón

Luego de haber anunciado su retiro del programa de Caracol Televisión, Sábados Felices, la presentadora anunció que se iría a Japón con el medio Telemundo para cubrir los Juegos Olímpicos de Tokio. Fue así como realizó el viaje y a través de sus redes sociales empezó a compartir varios detalles de su nuevo reto profesional.

Sin embargo, la periodista y modelo dejó de estar activa en sus redes sociales, razón por la cual muchos de sus seguidores empezaron a preguntarse sobre su ausencia. Frente a esto, la bogotana decidió aparecer a través de sus historias de Instagram para explicarle a sus seguidores la razón de por qué estaba perdida, refiriéndose a que su ausencia se debió a un problema de salud.

"Acá está haciendo mucho calor, como les he dicho las temperaturas están demasiado altas y me dio un ‘heat exhaustion’, que es como una deshidratación fuerte por calor. Me tocó parar bajo supervisión médica", afirmó la modelo.

Por ahora se espera que la colombiana se recupere de su salud, y con ello, que vuelva a esar activa en las redes sociales donde muestra diferentes vivencias de su vida personal.