Disfruté de los destinos a los que viajé con ‘Lokillo’: Greeicy Rendón

La bella Greeicy Rendón ocupa su tiempo en viajar por el mundo y cantar. Así lo dijo en Mañanas BLU al hablar del éxito de su canción 'Amantes' –que interpreta junto a su novio Mike Bahía– y su participación en el programa ‘La vuelta al mundo en 80 risas’, de Caracol Televisión.

La cantante se declaró feliz con los destinos que visitó durante el rodaje de la producción y resaltó que disfrutó la compañía del comediante “‘Lokillo’ que, literalmente, es un loquillo”.

Publicidad

“Me divertí demasiado. Creo que eso es lo que le ha gustado a la gente, ver personajes reales viviendo una historia real”, resaltó Greeicy.

La artista añadió que el proyecto le encantó, aunque admitió que al principio le dio “un poco de miedo” porque no es presentadora. “Pero cuando me di cuenta que eran personas reales viviendo la experiencia y hablando acerca de los destinos, me gustó”, añadió.

También habló de su relación de Mike Bahía y del éxito de su canción 'Amantes', dijo que la hace sentir satisfecha y la ayudó a unirse con su novio.

“La respuesta del público ha sido excelente. La hicimos con Mike sintiendo mucha magia, estoy feliz”, señaló.

Publicidad

También aclaró que no tiene afán de casarse, pues quiere disfrutar su relación.

Escuche la entrevista completa en el siguiente audio.

Publicidad