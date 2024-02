Disney Plus en Colombia: estos son los estrenos que llegan en febrero 2024

Mes a mes las diversas plataformas de streaming estrenan nuevos productos para seguir ampliando la gama de producciones. Por su puesto, Disney Plus en Colombia no es la excepción y ya tiene el listo de series y películas que llegarán en este mes de febrero de 2024.

Estos son los estrenos en Disney Plus en Colombia

The Marvels - 7 de febrero

En 'The Marvels', Carol Danvers, la Capitana Marvel, se ve obligada a abandonar su habitual vida de solitario justiciero cuando se ve envuelta en una aventura espacial involuntaria. Al cruzarse con dos nuevos héroes del MCU, Kamala Khan y Monica Rambeau, Carol descubre que sus poderes están entrelazados. Las tres mujeres se unen a regañadientes para detener a la líder de los Kree, Dar-Benn, que amenaza con destruir el continuo espacio-tiempo.

'The Marvels' / Foto: suministrada por prensa

'Muchachos': la película - 11 de febrero

Para inmortalizar la épica hazaña de Argentina en Qatar, el reconocido actor y cineasta Guillermo Francella narrará la historia de la selección en una película llamada 'Muchachos'.

La película mostrará el sueño hecho realidad de Lionel Messi, que finalmente pudo ganar la Copa del Mundo con su selección. También incluirá imágenes de hinchas argentinos, tanto desconocidos como influencers, que estuvieron presentes en el Mundial.

Argentina campeón del Mundial Qatar 2022 // Foto: AFP

'Star Wars: The Bad Batch' - 21 de febrero

La última temporada de 'Star Wars: The Bad Batch', uno de los spin-offs más queridos de la franquicia, se estrena en febrero de 2024. La serie, que narra la historia de Clone Force 99, un grupo de soldados de élite con mutaciones genéticas que les otorgan habilidades únicas, se estrenó en 2021.

'Star Wars: The Bad Batch' // Foto: suministrada por Disney

Otros estrenos en Disney Plus

Conoce a Spidey y sus Sorprendentes Amigos - 7 de febrero

Minnie Toons: el campamento de Minnie - 10 de febrero

Pluto y Mickey llevan a casa un árbol de Navidad - 14 de febrero

Star Wars: aventuras de jóvenes jedi - 14 de febrero

Ascenso por el ártico con Alex Honnold - 21 de febrero

Kiya & the Kimoja Heroes - 21 de febrero

Shōgun - 27 de febrero