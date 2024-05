Doctor Krápula crea himno para equipo de la Kings League de Piqué: esta es la letra

El pasado domingo, 26 de mayo, dio comienzo al Mundial de la Kings League, el torneo de fútbol 7 creado por el español Gerard Piqué a comienzos de 2023. Torneo que tiene participación colombiana con Maluma, Westcol y el tolimense JuanSGuarnizo, quien eligió a la banda Doctor Krápula para que crearan el himno oficial de su equipo.

"Crecí escuchando a @DoctorKrapula con "El Pibe de mi Barrio", "BAM", etc... me hacía mucha ilusión que un grupo colombiano que le ha dado la vuelta a todo el mundo fuera quien hiciera nuestro himno. Son personas espectaculares, hicieron esta canción con la misma ilusión que me hacía a mí", manifestó el creador de contenido en su cuenta X.

El himno ya sonó en Ciudad de México, ciudad donde se está disputando el Mundial, durante la victoria de Aniquiladores F.C vs, Westsantos, equipo de Westcol. El cuadro rojiblanco de JuanSGuarnizo es considerado por algunos como uno de los equipos más relevantes de la Kings League al llegar a todas las finales, pero, hasta ahora, sin lograr ningún título.

Aquí puede escuchar el himno creado por Doctor Krápula:

Letra del himno de Aniquiladores

Desde pequeños ya soñamos con la gloria

Y el vecindario despertó nuestra pasión

Nadie creyó en nosotros y esa es nuestra historia

No imaginaron eso que logramos hoy

Si la dificultad se roba nuestro aliento

Y el mundo entero en contra nuestra esté hoy

Una vez más estamos demostrando garra

Y en la tribuna ya se explota el corazón

¡Aniquiladores!

¡Son mi vida, es mi pasión!

¡Nadie lo vio venir!

¡Y ahora somos el campeón!

¡Aniquiladores!

¡Porque pierdo hasta la razón!

¡Para ti еl aguante!

¡Vamos a salir campeón!

¡Vamos!

Desdе pequeños ya soñamos con la gloria

Y el vecindario despertó nuestra pasión

Nadie creyó en nosotros y esa es nuestra historia

No imaginaron esto que logramos hoy

¿Quién es JuanSGuarnizo?

Oriundo de Ibagué, Tolima, el colombiano Juan Sebastián Guarnizo es uno de los streamer más grandes en Latinoamérica. Comenzó su carrera en las redes junto al mexicano Ded, llegando a colaborar con personajes como Luisito Comunica, Ibai Llanos, Auronplay, Rubius, entre otros. En Twitch tiene más de 11 millones de seguidores y en promedio tiene 20.000 espectadores por directo.

Llegó a la Kings League en 2023 con su equipo Aniquiladores F.C, esto jugando con su nombre en redes 'Juaniquilador'. Por ahora, el equipo del colombiano no ha logrado ganar el torneo de Gerard Piqué, pero espera que este Mundial sea una oportunidad para lograrlo.

JuanSGuarnizo // Foto: X @JuanSGuarnizo