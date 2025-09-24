Don Omar anuncia su retiro a los 47 años y una gira mundial, ¿incluirá a Colombia?

Una era dorada del reggaetón comienza a poner punto final para darle paso a artistas como Bad Bunny. Rauw Alejandro, Arcángel, Yandel, entre otros, para portar la corona en Puerto Rico y, ahora, la confirmación en diálogo con Telemundo de parte de Don Omar de decirle adiós a este género pone punto final a los 'reyes' que dieron vida a esta forma de hacer música.

"Daddy Yankee se retiró, Héctor El Father hoy en día tiene su nueva vida. Yo creo que el tiempo va a seguir exigiéndonos a cada uno de nosotros mirar hacia el momento en el que tenemos que pasar el balón”, dijo el puertorriqueño confirmando su final como artistas urbano, pero confirmando que el adiós lo hará por lo alto: un último álbum y una gira mundial para reencontrarse con sus fans.

Confirmó que su objetivo en esta última entrega al lado de la nueva generación en donde los nombres que se rumorean son Dei V, Omar Courtz, Rauw, RaiNao, Myke Towers, De la Rose, Mora, Ozuna, entre otros, de los cuales el 'King' no ha tenido al lado, pues con Bad Bunny ya alcanzó a trabajar en los últimos años, pero, por supuesto, no sería sorpresa ver a Benito en esta producción.

"Me gustaría hacer ese disco de éxito, me voy ahora en octubre y preparar ese nuevo disco. Lanzar ese nuevo disco en 2026 y hacer una última gira por Estados Unidos y por todo el mundo", dijo.



El inminente adiós del creador de canciones como 'Danza Kuduro', 'Bandoleros', 'Dale don', 'Salió el sol', 'Morena', 'Dile', 'Ojitos Chiquiticos', 'Taboo', entre muchas más, será un antes y un después en la industria urbana.

Don Omar // Foto: AFP

¿Don Omar estará en Colombia en 2026?

Aún es pronto para decirlo. El rumor de la visita del 'King' comenzó desde 2024 cuando tuvo una serie de conciertos en Estados Unidos con sus mayores éxitos, desde entonces se dijo que la visita y presentación en El Campín de Bogotá sería inminente, pero eso quedó en nada, supuestamente, por una falta en acuerdo monetario.

No obstante, según Conciertos Colombia, medio especializado en esta materia, la visita del 'King' en 2026 sí se podría llegar a dar y no solo entraría a la puja el Nemesio, sino el Coliseo MedPlus o el nuevo Vive Claro para recibir a esta leyenda urbana, pero, por ahora, no hay algo confirmado de cuándo o si finalmente sucederá. Pero sin duda el anuncio emocionó e ilusionó a sus fans con la posibilidad.

¿Don Omar en Bogotá? // Fotos: AFP, Alcaldía de Bogotá y Coliseo MedPlus.