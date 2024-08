Drogas y licor, los excesos que llevaron a Silvestre Dangond a un centro de rehabilitación

El cantante vallenato, Silvestre Dangond, sorprendió a sus seguidores con una sentida revelación, en una reciente entrevista. Habló sin tapujos sobre su vida personal y profesional.

Confesó en medio de una entrevista con el canal MoluscoTV en Puerto Rico, haber enfrentado serios problemas con el alcohol y las drogas.

A sus 44 años, Silvestre asegura estar viviendo "la mejor etapa" de su vida, pero no siempre fue así. Recordó los difíciles momentos en los que tuvo que decidir dejar atrás los vicios que afectaban su bienestar.

"Tuve más problemas con el alcohol que con las drogas", confesó el cantante, quien a menudo fue criticado por supuestamente estar bajo los efectos de sustancias durante sus conciertos. Sin embargo, aclaró que su consumo de drogas ocurría después de los shows. "Me gustaba drogarme después de los conciertos, después de salir del compromiso era que yo decía: 'Comenzó mi rumba'", contó.

Silvestre compartió que los excesos llegaron a un punto crítico, generando un conflicto interno que lo llevó a buscar ayuda en un centro de rehabilitación en Uruguay. A pesar de recaer, hizo una promesa a su esposa de recuperarse sin volver al centro: "'Créeme por última vez, no voy al centro, pero me voy a recuperar' y así lo hice".

Reflexiones y consejos para sus hijos

Dijo que no esconde nada de su pasado a sus hijos. "He sido muy sincero con ellos, uno de los peores errores de los padres es no ser sinceros y ocultarles las cosas simples de la vida", afirmó.

Con honestidad y responsabilidad, les advierte sobre las consecuencias de los excesos, usando sus propias experiencias como ejemplo.

El cantante reflexionó sobre sus inicios en la música y cómo el alcohol se convirtió en una parte problemática de su vida desde joven, cuando daba serenatas en su pueblo natal a cambio de aguardiente.