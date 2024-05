Karol G y Silvestre Dangond estarían preparando una canción juntos: foto da detalles

"Karol G también es silvestrista", dijo un comentario luego de que la 'Bichota' publicara una foto en sus redes sociales acompañada de Silvestre Dangond, pero es que lo que más emocionó a los amantes de estos artistas es que confirmaron que estarían preparando una canción que "los exige" como nunca.

"Nadie sabe lo que significa esto para mí. Ayer estuve en el estudio trabajando con @silvestredangond en una canción que nos tiene enamorados a ambos, que nos exige a ambos y lo más importante que representa la casita, Colombia!! ¡¡¡Que vallenato tan Rico… pa llorar, pa sentir, pa vivir!!! ¡Que viva la música! ¡Que vivan las cosas que podemos sentir con ella y las que podemos hacer sentir por medio de ella! Ay ay ayyyyyyy. ¡¡GRACIAS por esta invitación Silvestre!!", manifestó la paisa en sus redes sociales junto a una foto con el cantante guajiro.

Lo confirmado

Karol G y Silvestre Dangond estarían preparando una canción // Foto: Sony Music

en los comentarios de Karol G es que la canción sería de Silvestre Dangond y se trataría de un vallenato, algo especial porque sería la primera canción de la paisa con este género. Aunque antes había sacado temas con otros ritmos y estilo, como lo fue el campo popular con ‘200 copas’, entre otras.

La foto entre ambos artistas se volvió viral rápidamente y la mayoría están expectantes de poder vivir una gran canción de dos artistas de talla internacional. No por nada los dos artistas pueden decir que pudieron llenar un estadio en Colombia, pues lo hicieron en el Atanasio Girardot y El Campín con unas presentaciones inolvidables.

“No me quedara otra que escucharla”; “Como siempre tú sacándola del estadio, no sé cuál es, pero tengo la convicción de que lloraré con la canción, la bailaré y me tomaré unos que otros”: “Hoy ganamos las bichotas que también somos silvestristas”, fueron algunos comentarios por esta sorpresiva colaboración.