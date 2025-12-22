Paisita Día resultado del último sorteo hoy, lunes 22 de diciembre de 2025

El Paisita Día continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, especialmente en Antioquia, donde miles de personas revisan a diario sus resultados con la expectativa de acertar la combinación ganadora.

Para una amplia comunidad de apostadores, este chance no es solo una apuesta ocasional, sino una tradición cotidiana que mezcla emoción, expectativa y la esperanza de que la suerte cambie con cada número anunciado.



Número ganador de Paisita Día hoy, lunes 22 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Paisita Día de este lunes 22 de diciembre de 2025 es el 3(en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

Uno de los aspectos que más confianza genera entre los jugadores es la puntualidad del Paisita Día. El sorteo se realiza de forma constante y sin variaciones en los siguientes horarios:



De lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Esta regularidad ha convertido el sorteo en un momento clave del día para muchos apostadores, quienes lo integran fácilmente a su rutina diaria.



Modalidades de juego

El Paisita Día ofrece distintas modalidades de apuesta, lo que permite que tanto jugadores frecuentes como nuevos participantes encuentren una opción acorde a sus preferencias. Cada modalidad presenta diferentes probabilidades de acierto:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del número ganador.

Esta variedad mantiene el juego dinámico, flexible y atractivo para todo tipo de apostadores.



Valor de las apuestas

La accesibilidad económica es otro de los puntos destacados del Paisita Día. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite a los jugadores participar de acuerdo con su presupuesto, sin dejar de experimentar la emoción del chance.



Cómo reclamar un premio

El proceso para reclamar un premio del Paisita Día es sencillo y seguro. El ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, medido en UVT, pueden exigirse requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (con un máximo de 30 días de expedición).

Gracias a su combinación de tradición, emoción y facilidad de acceso, el Paisita Día se mantiene como uno de los juegos de azar más representativos del país, ofreciendo cada día una nueva oportunidad para soñar con la suerte y alcanzar un premio.