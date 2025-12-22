Paisita Día resultado del último sorteo hoy, lunes 22 de diciembre de 2025

Publicidad
El Paisita Día continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, especialmente en Antioquia, donde miles de personas revisan a diario sus resultados con la expectativa de acertar la combinación ganadora.
Para una amplia comunidad de apostadores, este chance no es solo una apuesta ocasional, sino una tradición cotidiana que mezcla emoción, expectativa y la esperanza de que la suerte cambie con cada número anunciado.
El número ganador del chance Paisita Día de este lunes 22 de diciembre de 2025 es el 3(en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Uno de los aspectos que más confianza genera entre los jugadores es la puntualidad del Paisita Día. El sorteo se realiza de forma constante y sin variaciones en los siguientes horarios:
Esta regularidad ha convertido el sorteo en un momento clave del día para muchos apostadores, quienes lo integran fácilmente a su rutina diaria.
El Paisita Día ofrece distintas modalidades de apuesta, lo que permite que tanto jugadores frecuentes como nuevos participantes encuentren una opción acorde a sus preferencias. Cada modalidad presenta diferentes probabilidades de acierto:
Esta variedad mantiene el juego dinámico, flexible y atractivo para todo tipo de apostadores.
La accesibilidad económica es otro de los puntos destacados del Paisita Día. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite a los jugadores participar de acuerdo con su presupuesto, sin dejar de experimentar la emoción del chance.
El proceso para reclamar un premio del Paisita Día es sencillo y seguro. El ganador debe presentar:
Según el valor del premio, medido en UVT, pueden exigirse requisitos adicionales:
Gracias a su combinación de tradición, emoción y facilidad de acceso, el Paisita Día se mantiene como uno de los juegos de azar más representativos del país, ofreciendo cada día una nueva oportunidad para soñar con la suerte y alcanzar un premio.