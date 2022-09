Dua Lipa en concierto en Bogotá: la artista superó todas las expectativas y habló un español fluido

La altura de Bogotá no fue impedimento para que la británica Dua Lipa hechizara por hora y media a Colombia con su encanto, música y bailes que animaron a una multitud fiel en la noche fría de este domingo en la capital.

En el Parque Salitre Mágico los fanáticos hicieron fila desde temprano y se creó un escenario improvisado para el espectáculo. Las personas, muchas de ellas con coloridas pintas y maquillaje, empezaron a llenar los espacios habilitados para disfrutar del espectáculo.

El concierto de la cantante de origen albanokosovar comenzó con la presentación de su banda en las pantallas, a lo que el público respondió con aplausos y gritos.

Dua Lipa salió y al ritmo de "Physical" bailo y cantó. La conexión con el público fue inmediata y con un "bienvenidos" en español hizo saltar a los asistentes en el Parque Salitre Mágico.

Cercanía al público

Cuando empezaron a sonar las notas de "New Rules", la artista saltó por primera vez a la pasarela y enganchó a los asistentes con sus pasos, especialmente a los que estaban más adelante.

Sus bailarines también se robaron el protagonismo, como ocurrió en "Love Again" cuando dos de ellos salieron en patines y danzaron sobre el escenario.

"Te quiero muchísimo", le dijo la británica al público en un español muy fluido y luego agregó: "Estoy muy agradecida emocionada de estar acá. Gracias por su energía, por su amor, por su apoyo".

Otro momento esperados de la noche sucedió en "Good in bed", una canción que la artista suele dedicar a alguno de sus fanáticos. En esta ocasión la elegida fue una chica que levantó un cartel en el que le pedía la dedicatoria y así lo hizo.

Emotivo cierre

Cuando empezó a cantar "Cold Heart" en las pantallas se proyectaron las imágenes de Elton John y el público se conectó con esa canción, que fue una de las más escuchadas en el mundo en 2021 y la gente repitió con ella el coro.

"And I think it's gonna be a long, long time, 'Til touchdown brings me 'round again to find. I'm not the man they think I am at home", cantó Dua Lipa con el público al unísono.

Luego, "Levitating" y "Don't start now" terminaron de armar una fiesta en la que la luz propia de la británica brilló y alumbró con sus movimientos la noche bogotana.