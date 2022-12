Dura crítica de Carlos Vives al reguetón de Maluma

El cantante samario Carlos Vives, en entrevista con el diario El Clarín , arremetió contra el reguetón de Maluma y aseguró que sus letras son “contenido sexual explícito”.

"A Maluma le gusta el trap. Eso es música pornográfica, ¿dónde ves tú pornografía? En canales especializados, no cuando prendes la tele", dijo Vives.

"A mí hay cosas que me parecen perversas, y se lo dije a Maluma: "¿Qué es el trap?". Es un género con temáticas sexualmente explícitas en inglés", agregó el samario.

Vives, que el pasado fin de semana realizó un concierto en Buenos Aires, en el diálogo con el medio argentino hizo un repaso por su música y habló sobre ‘Nuestro secreto’, su nueva canción, que musicalmente podría considerarse como reggaetón, y precisó que su letra es "todo lo contrario a lo que se escucha".

"El reggaetón es contenido sexual explícito, para un caballero es difícil entenderlo (…) Le pierden el respeto a la mujer, es una cuestión de educación y cultura. Me llama la atención los jóvenes hablando de esas cosas y me hace recordar una frase de mi abuelo: “Dime de qué te ufanas, y te diré de qué careces”. No puedo entender a un tipo cantando lo que le hace a una mujer, jactándose de eso", puntualizó el artista colombiano.

En la entrevista, le recordaron al samario que él ha cantado con Maluma en temas como el remix de ‘La bicicleta’, a lo que respondió que le ha hecho las críticas al paisa “en la cara”.

Sin embargo, Carlos Vives señaló en Instagram que la amistad entre él y Maluma está por encima de las diferencias.

“Respeto todos los géneros y a todos mis colegas”, publicó el samario al lado de una fotografía en la que aparece junto al cantante de música urbana.

