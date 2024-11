Dura pulla de Farina a Karol G por su ausencia en '+57': "Como es su canción"

Este 7 de noviembre, finalmente,salió '+57', la canción que era el esperado junte de todo el género urbano colombiano, en cuanto a los mayores exponentes en reproducciones. Pero durante los últimos días, miles de personas en redes sociales cuestionaron a Karol G la ausencia de Farina, quien consideraban que hacía parte de ese "podio" de artistas.

Pese al llamado de los fanáticos, ni Karol G ni alguno de los integrantes de la canción mencionaron algo. Pero en diálogo con Telemundo, Farina se pronunció por su ausencia y tiró fuerte pulla al decir que “no le quiere dar exposición a otras mujeres”.

“Esa respuesta se las tiene que dar Karol G, porque supongo que la canción es de ella. ¿Qué concluyo yo? Definitivamente no se le quiere dar exposición a otras mujeres del género urbano en Colombia. Es lo que pienso. No lo digo por mí, Colombia tiene otras representantes de la música urbana, está Greeicy que está haciendo un trabajo increíble, está Goyo. Hay artistas emergentes como Nath o Soley, pero no sé, es la canción de ella. Es su canción y está ok. A diferencia de Bad Bunny que es un artista tan grande a nivel mundial y lo ves colaborando con un artista emergente en Puerto Rico o el más grande”, dijo la cantante sobre su ausencia.

Muchas personas apoyaron la posición de Fariana, como es conocida ahora, sobre este tema y consideran que “debían incluirla”, que, según ellos, “le hubiera dado más peso al tema. Mientras que otros apoyaron a la ‘Bichota’, pues el junte era algo más con sus amigos más cercanos, algo que de pronto no sucede con ella.

¿Qué dijo Karol G sobre la canción?

La nueva canción de Feid y Karol G, "+57", ha desatado una ola de opiniones entre los fans. Algunos creen que podría haber sido mejor, pero otros están enloqueciendo con este nuevo hit.

La ‘Bichota’ misma salió a aclarar las cosas en un "Spotify Party" y dijo que la canción es justo lo que todos esperaban: un perreo para disfrutar. Asimismo, dijo que era un sueño personal cantar al lado de todos ellos.