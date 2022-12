El antes y el después del ‘Chayanne’ de Yo me llamo que salió del infierno de la droga

Este miércoles, los televidentes de Yo me Llamo quedaron impactados al ver la presentación de un imitador huilense de ‘Chayanne’, cuyo verdadero nombre es Cristian Trujillo Castillo.

El hombre, conocido como ‘Jair’, saltó a la fama hace un año gracias a un video viral en el que aparecía interpretando temas del cantante y bailarín puertorriqueño.

Las imágenes fueron compartidas por Francisco Molina en YouTube. La descripción del video dice: “Vagabundo canta canciones de Chayanne y su voz tiene un timbre de voz que impresiona”.

Su historia empezó, según reveló en su presentación en Yo me llamo, en las duras calles. Allí vivió bajo condiciones lamentables debido a su adicción a las drogas.

El ‘Chayanne’ de Yo me llamo tiene 43 años y nació en la población huilense de Argentina. A lo largo de su recuperación, los medios opitas han estado muy atentos para seguirle la huella.

“Cuando tenía yo 12 años andaba con mi walkman y mis CD de Chayanne. Andaba yo ‘Chayanneado’ y les cantaba yo a mis compañeros, ellos se reían”, contó en Huila TV.

“He sido caprichoso con el vicio, me he encaprichado en el vicio y me he ido por allá solo, no le hecho caso a nadie. Me he encerrado en mis ideologías. Por eso es que he pagado el pato, me ha tocado dormir solo ahí en la calle y me ha tocado aguantar hambre”, agregó ‘Chayanne’.

Su participación en Yo me llamo anoche, fue una verdadera sensación. Y puso, literalmente, a llorar a millones de colombianos que se conmovieron con su historia.

