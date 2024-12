El chisme que le encantó a Érika Zapata con supuesto novio: "Me embaracé siete veces"

Se publicó en redes sociales la entrevista que le realizaron a la periodista Érika Zapata en 'La Mesa de Trabajo', integrada por los comediantes Chicho, Frank y Adrián.

Uno de los fragmentos que más se viralizó de la entrevista fue cuando contó el chisme que le crearon sobre la supuesta relación amorosa con un famoso cantante.



¿Érika Zapata y Andy Rivera fueron novios?

"Yo no he tenido novio, pero tuve una corta aproximación", dijo la paisa al iniciar esta cómica anécdota, pues al convertirse en un personaje público por ser periodista de Noticias Caracol, varios medios están atentos a lo que realiza para sacarle contenidos digitales. Precisamente, en una ocasión se inventaron la historia de un supuesto noviazgo entre ella y el famoso cantante Andy Rivera.

Por su puesto, esto era falso, pero a ella le gustó lo que se habían inventado y dejó pasar un tiempo para desmentirlo.

"Fue muy bacano ese chisme porque yo me ilusioné (...) Yo dejé que el chisme cogiera riendas, pero luego dije voy a salir a desmentirlo. Lo más charro fue que yo no desmentí el chisme con contundencia, dizque: "Eso es mentira, pero de todas maneras me parece un hombre hermosísimo y si pasara más adelante, muy bueno"", dijo la periodista.



¿Cómo nació el chisme de Érika Zapata con Andy Rivera?

El artista solía defenderla en redes sociales, pues no faltan los comentarios en los que la critican por su forma de ser y hacer los informes noticiosos del departamento de Antioquia. En uno de esos mensajes, Rivera terminó con las palabras "mi amor". Por eso, en medio del ambiente de humor de la entrevista, dijo que con esa frase se había embarazado.

"Mi amor... yo me embaracé siete veces con ese mi amor", comentó la paisa, haciendo reír a todo el público presente en el show.

Producto de ese chisme, en su momento el Canal Caracol realizó un encuentro a través de una llamada entre la periodista y el cantante, quien confirmó que también había visto lo que inventaron, pero se quedó en una cómica anécdota.

Al volverse viral este fragmento de la entrevista, el cual ella publicó en su cuenta de Instagram, Andy Rivera no dudó en reaccionar y le dio 'me gusta' a su historia.

Instagram: @erika_zava

Video de la entrevista completa a Érika Zapata