Elogian a periodista de Noticias Caracol en plena transmisión: "Usted es la mejor"

Un momento conmovedor se vivió este sábado, 23 de marzo, durante la transmisión de Noticias Caracol Ahora, pues la periodista Érika Zapata se encontraba en la terminal de transportes del norte de Medellín y fue interceptada por una ciudadana, que para sorpresa de ella tenía unas palabras especiales que decirle.

"Usted me encanta. Muero por usted, usted es la mejor periodista del mundo y entonces cuándo va a ganar un premio pues (...) Que los mejores premios de Antioquia y de Colombia se los den a usted porque es la mejor periodista para mí del mundo, yo muero por usted. Yo soy 'ay no salió Érika', me dicen cuando esté. Usted es muy original, muy instantánea y muy espontánea, usted dice las noticias como son, con la naturalidad del mundo. La felicito y que Dios la bendiga", expresó la ciudadana para la periodista de Noticias Caracol.

Y es que, inicialmente, Zapata interrumpió el mensaje de la ciudadana para continuar con la noticia. La mujer se identificó como 'Mary' y contó que pensaba viajar este fin de semana, pero fue Pablo Arango el que pidió que terminara de darle tan emotivo mensaje que, según él, se merece recibir la periodista por su excelente trabajo con las personas en Antioquia.

"Felicitaciones porque veo que mucha gente le expresa el cariño y la quieren mucho allá en Antioquia. Nosotros, por supuesto, Érika nos sentimos muy orgullosos de poder trabajar con usted", le dijo Arango.

La periodista aseguró que "esa es la razón de su trabajo" y por eso se esfuerza cada día para dar la mejor información. Este emotivo momento se volvió viral rápidamente y en redes sociales cientos de usuarios felicitaron la actitud de los dos presentadores.

"Que señora mas linda, le salió muy del corazón"; "Érika Zapata, también se gana toda mi admiración y respeto"; "Ay mi señora, me tiene con el ojo lloroso. Que palabras tan lindas para la original Érika", fueron algunos comentarios.