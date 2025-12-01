El cierre de 'Stranger Things' y todos los estrenos de Netflix en diciembre de 2025

Tras el estreno de la primera parte de la quinta temporada de ‘Stranger Things’, el público quedó con ganas de más y, afortunadamente, el cierre de esta historia se conocerá este diciembre de 2025 con el estreno de la última parte de la misma en Netflix.

Ahora, el peligro acecha en todos los rincones. Con Once escondida y Hawkins en cuarentena, el grupo se une con un único objetivo: encontrar y matar a Vecna. Un cierre esperado por millones de personas tras años de espera y de una historia que cautivó de principio a fin.

“Creo que todo el mundo está afectado por el estado en que se encuentra Hawkins y cada vez es más difícil para el grupo mantener cada pieza en su sitio. Estamos lidiando a diario con lo que significa estar a salvo y tratar de encontrar a Vecna, además de la gran carga emocional que nos invade por los acontecimientos de la temporada anterior”, expresó Gaten Matarazzo, actor que le da vida a Dustin.

‘Emily en París’ y ‘Estado de Fuga 1886’, otros grandes estrenos

La quinta temporada de una de las series más queridas de Netflix también se suma a la plataforma. Ahora, Emily busca reinventarse en Roma, pero cuando el amor, el trabajo y la lealtad se interponen en su camino, la «dolce vita» se transforma en un caos.



Asimismo, una historia basada en hecho reales: una masacre ocurrió en un restaurante en la localidad de Chapinero en Bogotá a manos de un veterano del Ejército, que, sin razón alguna, le arrebató la vida a todo un grupo mientras se preparaban para cenar.

Lista de estrenos de Netflix en diciembre de 2025

Lo más esperado



‘Estado de fuga 1986 – 4 de diciembre’: drama inspirado en una masacre ocurrida en Bogotá en los años 80. Un veterano del ejército entabla una inquietante amistad con un estudiante.

drama inspirado en una masacre ocurrida en Bogotá en los años 80. Un veterano del ejército entabla una inquietante amistad con un estudiante. ‘Emily en París: temporada 5 – 18 de diciembre’: Emily intenta reinventarse en Roma, pero el amor, el trabajo y la lealtad convierten su vida en un caos.

Emily intenta reinventarse en Roma, pero el amor, el trabajo y la lealtad convierten su vida en un caos. ‘Stranger Things: temporada 5 – volumen 2 – 25 de diciembre’: Hawkins entra en cuarentena, Once se esconde y el grupo se une para detener a Vecna de una vez por todas.

Stranger Things 5 // Foto: Netflix

Series



‘Accidente: temporada 2 – 10 de diciembre’: un año después de la tragedia, resurgen secretos que obligan a cuatro familias a enfrentar el duelo y elegir entre la redención o la venganza.

un año después de la tragedia, resurgen secretos que obligan a cuatro familias a enfrentar el duelo y elegir entre la redención o la venganza. ‘Tomb Raider: la leyenda de Lara Croft – temporada 2 – 11 de diciembre’: Lara viaja por el mundo para recuperar reliquias africanas y evitar que una tecnóloga las use para desencadenar una destrucción global.

Películas



‘Wake Up Dead Man: un misterio de Knives Out – 12 de diciembre’: Benoit Blanc investiga un crimen tan perfecto que parece imposible, en un pueblo marcado por un oscuro pasado.

Benoit Blanc investiga un crimen tan perfecto que parece imposible, en un pueblo marcado por un oscuro pasado. ‘Jay Kelly – 5 de diciembre’: la estrella Jay Kelly emprende un viaje por Europa con su mánager para enfrentar los conflictos entre su pasado y su presente.

la estrella Jay Kelly emprende un viaje por Europa con su mánager para enfrentar los conflictos entre su pasado y su presente. ‘El secreto de Santa – 3 de diciembre’: una madre soltera se disfraza de Santa para conseguir trabajo en un hotel de esquí y convencer al gerente de contratarla.

Documentales y especiales



Todas las habitaciones vacías – 1 de diciembre’: un periodista y un fotógrafo retratan los dormitorios de jóvenes que murieron en tiroteos escolares, en un retrato íntimo y conmovedor.

Niñez y familia



‘Feliz Navidar con Elmo y Mark Rober – 8 de diciembre’: Elmo y sus amigos preparan regalos navideños con la ayuda del creador y exingeniero de la NASA Mark Rober.

Elmo y sus amigos preparan regalos navideños con la ayuda del creador y exingeniero de la NASA Mark Rober. ‘Calle CoComelon: temporada 6 – 1 de diciembre’: episodios festivos con canciones sobre Santa, Janucá y celebraciones de fin de año.

episodios festivos con canciones sobre Santa, Janucá y celebraciones de fin de año. ‘Misterios animales: capítulo 6 – 15 de diciembre’: Sam y Kit regresan con nuevos casos alrededor del mundo bajo la dirección de la directora Scratch.

Contenido coreano

