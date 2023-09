El fútbol, la pasión poco conocida que tienen 'Los Caligaris': "El Mundial fue una locura"

Argentina por muchos años fue considerada la capital europea en Latinoamérica, sus calles esconden historias llenas de magia y amor por el tango que se camuflan con el olor del fernet y del asado argentino; sin embargo, no hay cosas que amen más ellos que no sea el fútbol, este deporte es casi considerado patrimonio nacional y claramente las bandas han sido pioneras de esto, como 'Los Caligaris' que han inspirado a barras como 'La 12', 'Los Borrachos del Tablón', 'La Guardia Imperial', entre otras.

No hay argentino que no ame el fútbol, el deporte más querido del mundo y el que más pasiones mueve, además que representa el amor y la unión de los latinoamericanos. Dice Martín Pampiglione, de 'Los Caligaris', en diálogo con Blu Radio, que e sta selección de Argentina comandada por Lionel Scaloni y Lionel Messi transformaron al fútbol argentino.

"Para nosotros fue (el Mundial) para el infarto. No solo estamos felices que lo haya ganado Argentina, porque varios mundiales se quedaban para Europa, sino que llegaran para Latinoamérica, para Sudamérica. Que día estaba viendo el partido vs Bolivia y veía imágenes que no me hubiera imaginado nunca, como es el argentino tan pasional por el fútbol, que fue ver a un padre con la camiseta de Bolivia y a su hijo con la remera de Argentina, eso es muy difícil que pase en una cancha argentina y creo que esta selección lo logró. El fútbol es la única chance que tenemos los latinos para ganarles", manifestó Pampiglione.

El vocalista de 'Los Caligaris' manifestó su amor por la camiseta de River Plate, el cuatro veces campeón de la Copa Libertadores de América y confesó haber practicado fútbol en el Racing de Córdoba, equipo que hoy está en la Primera Nacional B del fútbol argentino: "Cuando era chico jugaba al fútbol, pero bueno, no estamos bien este año, pero River está mejor".

Asimismo, dice Pampiglione que es el fútbol la forma de expresar Sudamérica su amor por la vida, porque si "supieran cómo viven los europeos" cambiaría la noción social en los países latinos, por lo que el fútbol abre una puerta de mil posibilidades.