Falcao, entre los mejores 100 jugadores de la historia, según ranking en Argentina

Radamel Falcao García ha sido uno de los mejores jugadores de la historia del país, el samario es actualmente el máximo goleador de la Selección Colombia y cuenta con un amplio recorrido internacional en importantes clubes como el Atlético de Madrid o el AS Mónaco, en donde fue figura.

Es tanto su recorrido que mucho delanteros dicen tener a Radamel Falcao García como un referente de su carrera profesional. Por ejemplo, el argentino Lautaro Martínez que en una entrevista aseguró que le gustaba mucho su fútbol y lo veía siempre que era un niño, siendo referente para él convertirse en delantero profesional.

Falcao // Foto: AFP

"¿Si me parezco más a Gabriel Batistuta o a Sergio el 'Kun' Agüero? No, yo me quiero parecer a Radamel Falcao. Lo dije siempre. Lo sigo mucho, trato de imitarlo", dijo a medios de comunicación en 2018.

Y es que la admiración por el 'Tigre' en Argentina es gigante por su paso en River Plate en donde fue una de las principales figuras del cuadro millonario. Ahora, nuevamente está en la boca del país celeste debido a un ranking que hizo el portal argentino GDC (Gol de Corazón), en donde incluyó a Falcao como uno de los 100 mejores jugadores de la historia.

Publicidad

De acuerdo al ranking, Radamel Falcao García ocupa la posición 74 de jugadores en la historia, superando a cracks del fútbol mundial como Riquelme, Francescoli, Gullit, David Beckham, Steven Gerrard, Frank Lampard, Kylian Mbappé y Karim Benzema.

Ranking de los mejores jugadores de la historia // Foto: Portal Gol de Corazón

¿Quiénes son los 10 mejores de la historia del fútbol, según el ranking?

Elegir al mejor jugador de la historia del fútbol no es tarea fácil; sin embargo, el portal Gol de Corazón se arriesgó a dar el suyo: Lionel Messi, quien para mucho se merece este nombre después de obtener el Mundial de Qatar 2022.

Publicidad

No obstante, el ranking no deja atrás a otras leyendas e incluso pone en segunda posición al astro portugués Cristiano Ronaldo. El hombre de Madeira ganó dos títulos con su selección: La Liga Europa de Nacional y la Eurocopa.

Otros nombres destacados son los de Diego Armando Maradona y Pelé que están ocupando la parte alta de la tabla.

Los 10 mejores de la historia del fútbol, según GDC

Lionel Messi Cristiano Ronaldo Pelé Diego Maradona Alfredo Di Estefano Xavi Hernández Johan Cryuff Ronaldo Paolo Maldini Beckenbauer

Le puede interesar