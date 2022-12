El hijo adoptivo que le cambió la vida a uno de los jurados de Yo Me Llamo

En los últimos días se conoció que César Escola, jurado de Yo Me Llamo, tiene un hijo que no es muy conocido en la farándula nacional. El músico decidió adoptar hace 13 años luego de pasar por un emotivo momento en el Hospital Materno Infantil en 2005.

En una entrevista para Tv y Novelas, César Escola contó cómo tomó la decisión de adoptar al pequeño Martín, quien actualmente tiene 13 años.

Escola, de 57 años, habló sobre el día que decidió adoptar. Durante una grabación en el Materno Infantil, al músico le entregaron una bebé sietemesina, en ese instante el presentador encontró una nueva razón por la que lucharía más de un año: adoptar.

“La abracé, vi cómo esa niña se me pegaba a las manos, como refugiándose. Yo no entendía cómo una madre podía abandonar a esa bebé, pero al mismo tiempo, entendí el mensaje que tanto buscaba: mi camino era adoptar, quería encontrar a esa personita a la que yo le iba a cambiar la vida, y la que me iba a cambiar la vida a mí”, recordó.

Desde entonces, el director musical inició el proceso para adoptar en Colombia, trámite que duró 14 meses para ser aprobado en medio de seguimientos psicológicos y talleres para padres en proceso de adopción. Además, el buscar ser un padre soltero tenía más requisitos.

“Cuando me lo entregaron fue como volver a nacer. Lo tomé en mis manos y, enseguida, sentí una conexión especial. Lo mantuve en mis brazos hasta cuando llegamos a la casa. Al entrar le dije: ‘Soy tu papá, esta es tu casa hasta que la muerte nos separe’”, contó el presentador.

Cuando adoptó a Martín, el pequeño tenía casi un año, sin embargo, actualmente está en una difícil etapa: la adolescencia.

“He tenido la suerte de tener un hijo maravilloso. Ahora estoy en proceso que no es fácil: su adolescencia, pero me siento contento al ver cómo va creciendo y me va devolviendo todo desde el primer día”, comentó.

Por último, César Escola declaró ser feliz aún en medio de la estigmatización que actualmente viven los padres solteros.

“Me da muy duro que digan que familia está compuesta por un padre, una madre y sus hijos; en Colombia somos muchísimos los padres solteros que tratamos de darles lo mejor a nuestros hijos y hacerlas personas de bien, que es lo importante”, aseguró.

