El legado de Avicii se mantiene vivo gracias a la celebración de 10 años de esto

El 20 de abril de 2018, lamentablemente, se confirmó la muerte de Tim Bergling, conocido por su nombre artístico Avicii, que fue un DJ, remezclador, compositor y productor discográfico sueco. Sus producciones fueron de las más escuchadas en todo el mundo y su talento lo posicionaba como uno de los mejores del mundo.

Pero pasan los años y su legado musical aún se mantiene vivo, pues sus creaciones traspasaron generaciones en donde, además, canciones quedaron marcadas incluso como “parte de infancia” de millones. De hecho, este 1 de octubre se conmemoró 10 años del estreno de ‘Stories’, el álbum que le dio al sueco su fama mundial.

DJ Avicii - Foto: AFP

A lo largo de su carrera, Avicii ha lanzado temas icónicos como ‘Wake Me Up’, ‘Hey Brother’, ‘The Nights’ y ‘Waiting for Love’, acumulando miles de millones de streams y encabezando las listas de éxitos de todo el mundo. Su álbum debut, True (2013), fusionaba EDM con influencias folk, country y pop, mostrando su versatilidad y ganándose el aplauso de la crítica. El siguiente álbum, Stories (2015), demostró aún más su capacidad para superar los límites, mientras que su álbum póstumo Tim (2019) fue celebrado como un sentido homenaje a su arte.

“Diez años después, Stories sigue resonando como un testimonio del talento visionario de Avicii, cuya sensibilidad artística trascendió los límites del género electrónico. En este aniversario, fans y críticos celebran no solo las canciones, sino el legado de un artista que redefinió la música electrónica con autenticidad y profundidad”, expresaron desde Universal Music sobre este importante legado del artista sueco en la industria a nivel mundial.