El pop colombiano siembra una base que rompe el estigma LGBT en la música

No es un secreto que la industria musical aún mantiene un escasez de referentes masculinos LGBT; por eso, Pavlo emerge como una de las voces más auténticas y necesarias de la nueva música pop colombiana. Con solo siete años de carrera, este artista paisa no solo ha pisado escenarios como el Estéreo Picnic o el Festival Altavoz, sino que también se ha convertido en un símbolo de representación y orgullo para la comunidad diversa.

“No hay un artista masculino grande de la comunidad LGBT en Colombia ahora mismo, y qué nota ser de esos pocos que están sembrando”, afirma Pavlo con una sonrisa que mezcla determinación.



Visibilidad sin miedo

A lo largo de su carrera ha convertido en un referente, tanto así que ha hecho parte de diversos eventos, como el Bogotá Pride Fest en donde ha sido clave para consolidarlo como un exponente de la diversidad en la música.

“Sí me he topado con músicos homofóbicos. Y he tenido que poner el límite. No puedo tener un equipo así (...) Hay una canción de reggaetón en mi nuevo álbum donde me enamoro de otro chico. Eso no es común. Pero hacerlo y sentir que hay aceptación, es un fresquito muy rico”, confesó.

Pavlo // Foto: Instagram @callmepavlo

Un pop sincero, emocional y sin etiquetas

Pero claro su música va más allá de todo eso, pues ha construido desde su pasión y talento un movimiento de libertad entre la electrónica y lo urbano. Esa misma apertura la lleva a sus letras, muchas veces marcadas por el amor, la vulnerabilidad y la búsqueda de sentido.

“Soy muy emocional, me encanta romantizar la vida. Escribo desde lo que me pasa, desde lo que siento”, explica. Y así como Lady Gaga lo inspiró a perder el miedo y ser quien es, él hoy busca ser esa figura para otros. “Si con una canción logro que alguien pierda el miedo a mostrarse como es, ya cumplí mi meta”.

El futuro brilla

Con colaboraciones soñadas en mente como Karol G, Kali Uchis o Mateo Lewis, Pavlo proyecta un futuro lleno de música, emoción y autenticidad. O el show que tuvo el 26 de julio, acompañado por artistas como Lapardo y Micol Yedad.