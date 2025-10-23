El regreso de Martina La Peligrosa en su faceta 'Caribeña' a través de la música

En un viaje de 11 canciones, Martina La Peligrosa regresa pisando fuerte en un álbum con todo el sabor de ‘Caribeña’ que lleva en la sangre, por eso, lo titula así y da una imagen de lo que representa una una declaración sonora que celebra la identidad, la libertad y la alegría del Caribe colombiano.

“El álbum abre un diálogo entre lo alternativo y lo popular, lo orgánico y lo digital, dando forma a una propuesta que se podría definir como una identidad sonora colombiana futurista. A lo largo de sus canciones, invita a bailar, reflexionar y reconectarse con el origen”, expresaron desde el equipo de la artista.

Un viaje que arranca en la raíz tradicional del Caribe con la mezcla de sabores modernos del nuevo mundo urbano, pero sin dejar de lado el sabor de la cumbia con el típico trombón y la trompeta que traen a la mente las sábanas de Córdoba.

Para la intérprete, este proyecto representa un reencuentro con su esencia y cada tema se convierte en un fragmento de su historia, en un reflejo de su crecimiento personal y profesional. ‘Caribeña es una celebración de la vida y consolida a Martina La Peligrosa como una voz actual del Caribe universal.



Martina La Peligrosa // Foto: cortesía Paola España Comunicaciones

Estas son las canciones de ‘Caribeña’

Soy Me La Pasé Bailando No Eres Bueno Para Mí (con Adriana Lucía) Magdalena (con Ramón Chicharrón) Salió La Luna Flores en el Pelo Igual Mi Niña Florecer (con Muerdo) Poquito No Le Copio a Nadie

“Yo me siento representada en esa mujer y sé que muchas se sentirán igual. Si no eres Magdalena seguramente conoces a una. Magdalena celebra la existencia de las mujeres y resalta la grandeza que habita en nosotras”, expresó Martina La Peligrosa.