Elizabeth Loaiza fue víctima de robo: "Nos amarraron durante más de 2 horas"

Este viernes, la modelo, influenciadora y actriz Elizabeth Loaiza dio a conocer por medio de un video en su cuenta de Instagram que fue víctima de robo en su vivienda; al parecer, el hecho se llevó a cabo el pasado 5 de julio en la ciudad de Villavicencio.

La modelo empieza el video mostrando los elementos que utilizaron, según lo afirma ella, cinco hombres armados y encapuchados, quienes con lazos y telas amordazaron a Elizabeth Loaiza y a su esposo.

Hace un año estaban pidiéndome un house tour. Siento muchísimo hacerlo de esta manera. El pasado viernes 5 de Julio fuimos víctimas de un robo en la casa de Villavicencio. Escribió Elizabeth Loaiza

La grabación que ella realizó, principalmente, fue hecha con el fin de mostrarle a su mamá lo que había ocurrido, pero la actriz decidió subirlo a la red social para contarle a sus seguidores lo que había pasado. En el video se observa cómo, de una manera muy apresurada y decisiva, los delincuentes voltearon los muebles, abrieron cajones y tiraron todo al suelo.

Ropa desordenada, armarios abiertos, cajas en el piso, hasta nevera abierta, son las pruebas que dejaron los ladrones mientras poco a poco buscaban objetos de valor. Elizabeth recalca en la descripción de su video que los cinco hombres le pedían la caja fuerte, pero ella misma contó que hace un tiempo había vendido sus joyas, que solo le quedaba un reloj Rolex y el anillo de compromiso, dichos objetos quedaron en las manos de los delincuentes; Elizabeth aseguró que no los había vendido porque era un regalo hecho por su esposo Juan Pablo.

También, contó que golpearon muy fuerte a su pareja, tanto así que tiene bastantes morados en el cuerpo y botó bastante sangre de la cabeza por los 'cachazos' que recibió. Ella, por su lado, tuvo mucho miedo por sentir el arma en su cabeza y estómago.

''Nos amarraron durante más de 2 horas mientras desbaratan la casa. A Juan Pablo le daban durísimo, lo dejaron lleno de morados y con la cabeza chorreando sangre de cachazos que le pegaron'', dijo la modelo.

Otro de los difíciles momentos fue cuando los delincuentes aseguraron que se iban a llevar a su hija Mía, tanto así que empacaron ropa de ella en una maleta. Finalmente las amenazas de secuestro a la menor no fueron realizadas, pero si lograron salir de la casa en la camioneta del esposo de Elizabeth Loaiza.

La modelo aseguró que de inmediato como pudieron se soltaron de manos y pies, llamaron a la Policía y denunciaron lo ocurrido, ahora, el caso está en manos de la ley; por lo que ella pide a los medios de comunicación que no la llamen, porque ella está amenazada y quiere cuidar a su familia.

Finalmente, expresó; "Lo material va y viene. En casa ya no tenemos nada que nos puedan robar. Aún así, contratamos vigilancia privada porque a pesar de que sé que si vuelve un ladrón, no tendrá que robarse, NO SE CUANTO TIEMPO tardaré para recuperar mi paz, mi salud mental''.