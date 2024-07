Declaración de renta 2024: a partir de qué salario debo hacerla

La declaración de renta es un documento que las personas naturales y jurídicas deben presentar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en el que se detallan los ingresos, gastos, deducciones y otros aspectos financieros del año fiscal anterior. Este documento permite calcular el impuesto sobre la renta que corresponde pagar al contribuyente, en este cas, en el 2024.

La declaración de renta tiene como objetivo informar al Gobierno sobre los ingresos y la situación económica de los contribuyentes para determinar si deben pagar impuestos y cuánto deben pagar.

¿Cómo saber si debo declarar renta?

De acuerdo con la información suministrada por la Dian, los colombianos deberán declarar renta en el 2024 en caso de haber tenido ingresos superiores a $ 59'376.800 en 2023. Es decir, si usted ganó un sueldo, en promedio, de $4'900.000 mensuales en el año pasado, sí deberá presentar esta información ante la entidad.

Vale aclarar que no solo se debe tener en cuenta el salario mensual al momento de hacer cuentas para saber si se debe declarar renta. Por ejemplo, si en el año tuvo compras superiores a los $ 59'376.800 también deberá cumplir con esta obligación tributaria o en caso de que su patrimonio supere esta cifra (casa, carro, etc). Incluso, si realizó compras con tarjeta de crédito que superaron ese monto, así sus ingresos no hayan sido sobrepasado los 59 millones de pesos.

Además, si también recibió una consignación bancaria por ese monto deberá realizar la declaración de renta.

Asimismo, debe declarar si su patrimonio bruto al último día del año 2023 superó los $ 190'854.000.

Aquí la explicación del exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes:

Fechas declaración de renta 2024

Desde el 12 de agosto hasta el 24 de octubre las personas naturales deberán realizar la declaración de renta.