Se acabaron los rumores de un posible embarazo de la DJ Marcela Reyes . La artista fue vista en un centro comercial con su novio hace varios días. Su pareja le besaba el abdomen y eso puso a pensar a sus seguidores.

Tanto así que uno de ellos vía Instagram le pregunto si estaba embarazada, a lo que Marcela contestó que todavía no.

”Bebés no, lo qué pasa es que mi bebé es mega consentido y siempre me está besando la panza. Eso sí, quiere muchísimo un hijo, pero no, todavía no”, respondió Reyes en la red social.

La respuesta la dio delante de su actual pareja, quien durante el relato aprovechó para robarle varios besos.

Vea aquí el video: