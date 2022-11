“Empiezan los roces en La Descarga”: Marbelle tras rifirrafe entre Maía y Santiago Cruz

Cristhofer Om, uno de los participantes del capítulo de este viernes en La Descarga, de Caracol Televisión, emocionó a los mentores e hizo que tuvieran opiniones divididas y/o en contra.

‘Livin’ la vida loca’ fue la canción con la que se presentó y empezó cantando frente a Marbelle. El participante indicó que escogió a la mentora porque la canción con la que se presentó es “totalmente seductora”.

Publicidad

Marbelle le dio el ‘sí’ a segundos de escucharlo, Gusi fue el siguiente y con emoción le otorgó la oportunidad de seguir, luego pasó a Maía quien también con euforia presionó el botón repetidas veces para que la aguja siguiera corriendo.

Finalmente llegó a Santiago Cruz, quien con expresiones dudosas solo decidió seguir escuchándolo, mientras Marbelle le hacía gestos de que presionara el botón y le gritaba “Santiii”.

A 15 segundos de terminar su presentación, Maía estaba nerviosa y decidió acercarse al lugar de Cruz, mientras que él la alejó con el sombrero y el tiempo terminó; el participante no pasó a la siguiente fase del programa.

Todo quedó en silencio por unos minutos hasta que Santiago Cruz indicó: “Voy a tomar la vocería... Cristhofer, me pasó que sentí que empezó un artista acá y terminó otro artista allá. Estamos en una posición muy complicada en un programa que tiene un nivel enorme y a mi particularmente no me conectó, empecé conectado y algo pasó en el giro de la aguja que me desconecté de tu interpretación y no me animé a presionar el botón”.

Publicidad

Por su parte, Gusi comentó que hubo un exceso de recursos, pero, pese a todo, lamentó que no siga en La Descarga.

“Lo que pasó fue que hubo un exceso de recursos al empalagarlo, mostraste todo lo que tienes en una canción, es lo que uno viene hacer aquí, a mí me encantó finalmente (…) Yo te dejé seguir porque sé que tu voz se puede dosificar y puede llegar a grandes escalas en La Descarga, pero ahora se va a llamar la discordia”, dijo.

Publicidad

Maía guardó silencio, no decía nada, hasta que decidió expresarse e irse contra Cruz. “A mí me encantó, me gustó, me imaginaba trabajando contigo, pero bueno, cada loco con su tema, pero... estoy aterrada, todavía no entiendo Santi”.

“Este programa es eso, o todos o nada”, concluyó Cruz al participante.

Cuando finalmente el concursante salió del set, Maía le preguntó a Cruz: “¿Me puedes explicar por qué me pusiste el sombrero en la cara?”.

A lo que el intérprete de ‘Cuando regreses’ le contestó: “No quería que me convencieras, tú podías hacer el amague de oprimirme el botón y eso no lo puedes hacer”.

Publicidad

Marbelle finalizó comentando: “Empiezan los roces en La Descarga”.

Vea la presentación completa de Cristhofer Om

Publicidad

Escuche el podcast: Corazón Leopardo