En plena gala de Miss Universo, colombiana Gabriela Tafur habló sobre paro nacional

La representante de Colombia en Miss Universo, Gabriela Tafur, mencionó las manifestaciones que el país vive actualmente desde el pasado 21 de noviembre.

Tras ser elegida dentro de las 10 finalistas de Miss Universo, Gabriela Tafur mencionó a las personas que salen a las calles en Colombia por el paro nacional.

“En este momento en mi país estamos uniéndonos para reclamar nuestros derechos, la gente se está tomando las calles y protestando para pedir mejores oportunidades en la vida, por mejor educación, por menos corrupción”, dijo Tafur.

En el evento que se está llevando a cabo en los estudios Tyler Perry de Atlanta, Estados Unidos, el presentador del certamen, Steve Harvey, también protagonizó un momento con Miss Colombia que causó indignación en redes sociales.

Luego de llamar a Colombia como la finalista número 20 en el certamen de belleza, el presentador hizo un chiste sobre el error que cometió en 2015, aunque Gabriela Tafur, la representante nacional le dijo que “ya lo había perdonado”, Harvey causó molestia por su respuesta.

“La mayoría ya me perdonó, pero el cartel aún no me perdona”, dijo Harvey.

De inmediato, las redes sociales se llenaron de comentarios en contra del presentador por la insinuación y referencia a los carteles de narcotráfico en el país.

#MissColombia gracias, Gabriela. Por hacer que se conozca la situación de Colombia, por apoyarla, por ser real. Gracias 🇨🇴 pic.twitter.com/3Et6vAqRmh — Berraquita🇨🇴 (@MaktubRose) December 9, 2019