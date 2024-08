¿Es 'Tipos de Gentileza' una aspirante a un premio Óscar como 'Pobres Criaturas'? //

En 2024, ‘Pobres Criaturas’fue una de las películas protagonistas de la entrega de los premios Óscar al llevarse cuatro premios de 11 nominaciones que logró la cinta dirigida por Yorgos Lanthimos, que, meses después repite esta fórmula narrativa en ‘Tipos de Gentileza’.

Estrenada el 21 de junio de 2024, esta cinta vuelve a tener como protagonistas a Emma Stone y Willem Dafoe, que tendrá varias historias en donde Jesse Plemons saldrá de su zona de confort. El cast general lo completan Sarah Margaret Qualley, Hunter Schafer y Joe Alwyn, este último que en una entrevista aseguró que trabajar con Lanthimos es algo especial.

“Me sentí muy feliz. Me sentí muy afortunado de poder trabajar con él una vez, y mucho menos dos veces. Realmente me quedaría en el fondo y sería un árbol o algo así por un momento si alguna vez quisiera (…) Esto no es una novedad, pero es un cineasta muy singular. Hace películas y proyectos increíblemente creativos que se salen de lo común, son muy desafiantes y provocan mucha reflexión. Me sentí muy feliz de que me volvieran a invitar”, dijo.

Y es que, en esta cinta, nuevamente, el estilo narrativo del director se ve reflejado en las escenas que van pasando en cada una de sus historias. Con escenas incomodas en donde los actores salen de la zona de confort para dar una narrativa especial, lo mismo que hizo con ‘Pobres Criaturas’, apuntando, tal vez, al mismo éxito.

“Son tres personajes separados y no creo que quiera que pienses demasiado las cosas. Creo que solo quiere que seas lo más abierto y disponible posible, que seas maleable y que cuanto menos te quedes atrapado en eso, más posible será. Y entonces, todo lo que hace, que es bastante mínimo en algunos aspectos o bastante directo, es simplemente tratar de crear esta energía y vínculo entre un grupo donde de alguna manera lo descubres sobre la marcha”, dijo el actor.

Algunos consideran que esto será el camino para buscar nuevamente reconocimiento en los Óscar, pero esta cinta llega a estar alejada a esta realidad. A diferencia de ‘Pobre Criaturas’, por momentos la película se siente un reflejo de otra y no va el camino de impactar al público, pues se sienten viendo algo que vieron hace algunos meses.

“Sí, creo que sí. Cualquier barrera que él derriba te hace sentir que estás dispuesto a intentar cualquier cosa, dentro de lo razonable, obviamente. Pero te has humillado, sea lo que sea, jugando a estos juegos tontos”, añadió.

Este es el trailer: