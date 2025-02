Esta colombiana brilla como compositora en Miami, ¿por qué tan importante?

La industria de la música entendió desde hace meses que el talento colombiano deja buenos resultados, no solo por artistas como Shakira, Karol G, Feid, Maluma, Morat, Ela Taubert, entre otros, que mes a mes son portadas en grandes medios de comunicación, sino por aquellos que detrás de la escena hacen posible creación de canciones, álbumes y muchos más.

Este es el caso de una colombiana que, desde hace meses, entró fuerte en esta escena desde Miami, Estados Unidos: Laura Prias, quien ha trabajado al lado de compositores como Julio Reyes Copello, Yasmil Marrufo, Yoel Henríquez y Luis Salazar para crear un camino en torno a este mundo, el cual sueña desde los 8 para alcanzar grandes cosas.

Pero, ¿por qué ha sido tan importante su impacto? La respuesta es sencilla, es que en poco tiempo fue descubierta por Claudia Brant, quien decidió firmarla junto a Warner Chappell para desarrollarla como compositora. Gracias a esto, Laura ahora vive en Miami, escribiendo canciones con artistas como Llane, Olga Lucia Vives, Erick Brian y Christopher Velez ex CNCO, Jerri Dii, entre otros, llevando las vivencias propias y de sus seres queridos a canciones que cuentan historias.

“Uno de los consejos que me dio Claudia que me quedó más grabado es que para ser exitoso en cualquier sesión, es demostrando ser un compositor ‘camaleónico’, así que en eso me he enfocado", manifestó. ‘Amor Propio’ de Chiquis y ‘Un Trago De Más’ de Maca y Gero han sido dos temas que nacieron desde su autoria y en muy poco tiempo.