Beéle y la WSound 5 lideran los estrenos musicales de la semana en Colombia

Nuevamente el reconocido streamer y creador de contenido Westcol sorprende en su proyecto WSound al lado de Ovy On The Drums y Big Ligas, esta vez conla voz de Beéle con un afrobeat en su sesión #5, que, en pocas horas, se convirtió en la canción más escuchada en todo el país. Estrenada el miércoles, 19 de febrero, en Medellín.

Comentarios como "Es una esencia tropical, un ritmo pegajoso, fresco pa escuchar en cualquier lugar especialmente en la playita" y "Esto no es solo una canción, es un movimiento" reflejan el impacto positivo de la canción. La colaboración con Westcol y Ovy On The Drums también ha sido muy elogiada, con comentarios como "Westcol no juega, la rompe. Ovy no falla, es otro nivel. Beéle siempre fino".

La sorpresa y la satisfacción por el lanzamiento de "WSound 5" son evidentes en frases como "La verdad no me esperaba la salida de la W Sound 5 pero en serio rompieron" y "Si soltera fue un hit mundial no me imagino esta bestia", lo que sugiere que la canción tiene el potencial de superar el éxito de sus trabajos anteriores.

Nico Hernández se prepara para su primer álbum

Al fin, el artista de música popular dio la noticia que muchos esperaban desde hace tiempo y era un álbum de sus canciones, el cual confirmó y dio un pequeño adelanto con su primer sencillo de este trabajo discográfico: ‘Hasta Aquí Nos Trajo El Río’ al lado de Sebastián Ayala, una canción cargada de sentimiento con los nuevos ritmos del género.

“Estoy muy conectado con Sebastián, por nuestra forma de ser y nuestra juventud. Ha sido un placer trabajar juntos en este proyecto”, comenta el artista, quien ya está más que listo para llevar su música a nuevos horizontes.

Una conexión digital inesperada se materializó en una de las colaboraciones musicales más genuinas del año. Sebastián Ayala, destacado artista del regional colombiano, respondió afirmativamente a la invitación de Nico, dando origen a una fusión sonora que cautiva desde el primer instante. Pero estas dos canciones no fueron los únicos estrenos musicales de la semana, sino otros también se dieron. Conozca cuáles son.

Estos son los estrenos musicales de la semana



‘Pensando en ti’ de West Blanco, Juan Duque y Luister La Voz: una carta creada para los despechados por un amor que no se quedó y solo quedó dolor por intentar algo que nunca funcionó. “En este caso la aproximación al “Casi Algo” no se hace desde el deseo o la excitación de un “Casi Algo” (como en mis otros temas: “CONTRA LAS CUERDAS, TANTO, ETC), sino se aproxima al “Casi Algo” cuando este nos hace falta, nos duele, lo extrañamos y eso nos genera tristeza. ¡Los Casi Algo duelen más que una relación formal!”, dijo West.

‘Cuarto de hotel’ de Morat: la banda bogotana no deja de sorprender y ahora aparece con la adaptación de la novela ‘Cuarto de hotel’, la cual recuerda una relación inacaba donde el final se escribe con un signo de interrogación. Esta balada rock nos transporta a los noventa con sonidos de sintetizador, baterías llenas de timbales y guitarras envolventes.

‘Bunda’ de Emilia y Luisa Sonza: la reconocida cantante argentina apuesta con un tema de ritmo funk brasileño con toques de pop electro-latino al lado de la talentosa brasileña. Sin duda su pegajoso estilo destaca para poner a bailar al mejor estilo carioca, tal como fue grabado el video en la playa de Río de Janeiro.

‘Me recordará’ de Pipe Bueno, Grupo Firme y Yera: una canción que pesa con los recuerdos de una relación que arde en la pasión y desengaño. Una letra que va directo al deseo de olvidar a través de las voces de estos talentosos artistas con un ritmo no solo para sufrir, sino para cantar a grito herido.

‘Chalala’ de Hamilton y De La Guetto: en un momento álgido para el género, presenta una colaboración con De La Ghetto que surgió de un encuentro fortuito en Medellín. La canción, que se proyecta como un éxito en plataformas, es el resultado de la conexión musical entre ambos artistas, donde Hamilton cautivó a la leyenda del género urbano con su talento y perseverancia.

‘Despedirme’ de Ysa C: "Volví a la raíz, encontré mi identidad y lo que quiero transmitir al público. Mi mensaje es simple: hagamos música para sentir, porque eso es lo que realmente nos llena", dijo la artista sobre el sencillo y es que, en este, fusiona ritmos de afrobeat, amapiano y pop para crear la carta de despedida de una relación.

‘Bala perdida’ de Arthur Hanlon y Ángela Aguilar: con el poder de este famoso pianista, la mexicana lanza una canción llega de sentimiento para hablar de una herida que dejó unas palabras que se sintieron como balas en una relación que no era real como muchos pensaban.

‘Laura’ de Avionica: un emotivo adelanto de su próximo álbum, grabado en Nashville junto al renombrado baterista Aaron Sterling. La canción, que evoca un amor perdurable y especial, sigue la estela de "Zanzibar" y reafirma la habilidad del proyecto boliviano, liderado por José Mrochek, para crear pop-rock atemporal.

‘Filantropía’ de Penyair: este álbum del artista bogotano incluye ritmos clásicos del hip hop capitalino con profundidad en temas sociales, pero, a través de la experiencia del amor y el sentido de la vida. Unas letras conmovedoras buscando dejar mensajes importantes.

‘Enferma de Amor’ de Aida Cortés: celebra el amor auténtico y apasionado. La canción, producida con alta calidad en BybNation Studios, se complementa con una live session y un videoclip vibrante, ambos grabados en Medellín, que refuerzan su mensaje. Tras superar un problema de salud, Aida transforma su experiencia en un himno al amor, invitando a bailar y sentir intensamente.

'Miau' de Bellakath, El Bogueto y Darell: la colaboración con Darrell, estrella del género urbano, y El Bogueto, añade un capítulo histórico al reguetón mexicano. El video musical, filmado en la Ciudad de México, muestra a los tres artistas en una fiesta interminable, donde su estilo y química brillan con luz propia."

'Unas heladas' de Eden Muñoz y Máximo Grado: esta nueva versión conserva el espíritu festivo de la original, pero le añade un toque contemporáneo y enérgico. La colaboración destaca por la inclusión de la tuba, que aporta un sonido fresco, y la voz distintiva de Christian Félix, de Máximo Grado, que mantiene la esencia vibrante de la canción.

'Medicina' de Karina Sofía: que fusiona cumbia con sonidos contemporáneos, invita a soltar el pasado y priorizar el amor propio. Este tema forma parte de 'La Reina del Cañón', un álbum donde KARINA SOFÍA redefine la música tradicional con un enfoque innovador y personal.

‘Renaciendo en la poesía’ de Dainy: “El proceso para crear este álbum fue largo y desafiante, pero cada canción es una parte de mi historia y mi esencia. Quise que fuera un proyecto en el que todos puedan encontrar una canción con la que se identifiquen, ya sea para emocionarse, cantar o disfrutar en la pista de baile”, contó el artista.

‘Tokio’ de Emil: un tema de afrobeat que destaca su versatilidad en el género urbano. Inspirada en un amor de verano, la canción toma su nombre de la jerga peruana, donde "Tokio" significa un sí rotundo. Producida en Miami por Lauro Producer y Zetto, "Tokio" fue escrita por Emil, Fray y Walo Fresh.

‘Tinder’ de DND: un enérgico sencillo que fusiona trap y urbano-pop, marcando su tema más urbano hasta la fecha. Compuesta por los integrantes de la banda junto a Fega y Richard Camacho (ex CNCO). El lanzamiento se acompaña de un vibrante video musical con escenas nocturnas y coreografías elaboradas, resaltando el talento artístico de los cinco integrantes.

‘Corazón Blindado’ de DYSAM: este nuevo sencillo llega en un momento de cambios en su carrera. La canción profundizada la historia de la canción ‘Bandido Remix’ al lado de Alan Ramírez. "Me siento muy feliz de llegar a esta disquera internacional. Le doy gracias a Dios y a todas las personas que soñaron conmigo”, dijo.

‘Esperándote’ de Alex Martínez: un tema de desamor que narra la historia de un amor imposible. La canción, compuesta por Rafael Paternina González, cuenta con la colaboración del acordeonero Carlos Humberto (ex Binomio de Oro) y fusiona sonidos de pop y vallenato.

‘Amor del Bueno’ de Armando Ramos: “Esta canción la escribí hace casi una década, y es un tema que en su momento hicimos un éxito junto a Calibre 50, y a la cual, le tengo mucho cariño y amor. Decido relanzarla con mi proyecto en solitario, la grabo y promociono en esta nueva faceta, y con el proyecto de mis amores”, dijo el artista sobre este sencillo. Su éxito por Calibre 50 lo quiere plasmar en este sencillo para poner toques del ritmo del corrido mexicano en el mundo.

