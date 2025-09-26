Este artista interrumpe la escena urbana paisa con un estilo auténtico ligado a los sueños

Para hacer los sueños realidad hay que trabajarlos en el día a día, más cuando desde pequeño entró la idea que la música era la plataforma perfecta para alcanzarlos todos con el tiempo, o al menos eso ha pensado Juan Alejandro Rodríguez Pérez, conocido como ARod.

Un nombre que en poco tiempo ha logrado abrirse paso en la escena urbana colombiana. Desde Medellín, ciudad donde actualmente reside, este joven cantante cuenta que 2025 ha sido un punto de quiebre en su carrera: “Fue el inicio de una nueva etapa, una evolución de lo que es ARod. Encontramos un nicho, una identidad concreta y un equipo que es como una familia. Eso nos ha permitido conectar más con la gente”, dijo en diálogo con Blu Radio.

Se ha preparado toda su vida para crear música, estuvo, incluso, perfeccionando su arte de manera orgánica y hoy, agradecido con gigantes como J Balvin, Maluma y Karol G que abrieron el camino, ha vivido los mejores meses de su vida con base a su trabajo y esfuerzo de lo que ama.

ARod // Foto: Instagram @arodlacorriente

Su propuesta, sin embargo, se distingue por un sello romántico que él mismo define como “100 % limpio”. “Lo que hacemos es música que habla del amor, de cosas bonitas, de la vida. Creo que el romantiqueo se había perdido un poco y con el afro y las vibras dulces está regresando”, explica. Un ejemplo es ‘Dibújame’, tema inspirado en una experiencia personal: “Estaba tan enamorado que le dije a esa persona: dime cómo te gustan los hombres y yo me convierto en eso. De ahí nació la canción”.



El camino no ha sido fácil. Antes de dedicarse por completo a la música, fue barbero, tatuador, vendedor de verduras y empanadas. “Siempre estuve ligado al arte, pero ninguna de esas cosas me llenaba. Con la música sentí algo que no sentía en nada más, aunque al principio no daba dinero. Me lancé de cabeza con fe en mí mismo”.

“La meta es comernos el mundo”, dice con convicción. Y deja una invitación a quienes aún no lo conocen: “Dense cinco minutos para escuchar a un pelado soñador que está trabajando fuerte. Sé que con cualquiera de mis temas van a conectar. Lo que estamos haciendo está marcando la diferencia”.

Entre sus influencias menciona a Andrés Cepeda y Manuel Medrano por el lado romántico, y a Ryan Castro como detonante de su carrera. “Cuando empecé a madurar me metí en la cultura reggae y dancehall, y Ryan fue una inspiración muy grande. Tuve la oportunidad de decírselo: si hoy hago música es por vos”.