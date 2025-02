Esto ganó Yeison Jiménez en su primera canción: "Sentí que me los habían regalado"

Oriundo de Manzanares, Caldas, el famoso cantante Yeison Jiménez ha escrito una carrera importante en la popular colombia para que varios de sus temas lograran inmortalizarse en la industria. Pero su camino no ha sido fácil, sino que ha tenido que trabajar desde abajo para cosechar los éxitos que le han dado un puesto en el género a nivel nacional o internacional.

De hecho en su podcast 'Camino al Éxito', el cantante habló de esos detalles de la industria que pocos conocen, además que confesó lo que ganó en su primera canción y que "no lo podía creer", asegurando que en ese momento era impensable para él hacer dinero por cantar.

"No sabíamos nada de regalías, de derechos de autor ni de nada. Por ende, escribía mis canciones y me iba en una TransMilenio llegaba a la oficina de derecho de autor y la registraba. Recuerdo como si fuera ayer el primer pago que me llegó: 740.000 pesos, yo tenía 20 años de edad. A mí nunca me habían regalado y sentía que me habían regalado 740.000 pesos que se cayó de un árbol. Apuntándole a esa cifra comencé a escribir más música y siempre estar ahí (...) Luego me estrellé con un mundo", contó.

Sin duda en los últimos años el cantante popular ha crecido sin parar en la industria. A sus 33 años, el caldense ha posicionado el género popular como uno de los más escuchados a nivel nacional y poniendo los primeros pasos de esta industria a nivel internacional.

"No deja de ser esa música que deja un mensaje, que podemos recordar y dedicar, eso es lo que me gusta de lo que estoy haciendo (...) Yeison siempre le canta a todo, siempre tiene todos los frentes cubiertos: el amor, el despecho, la rumba, la mamá, los caballos y la envidia, la música ustedes la han seleccionado como buena", expresó en su momento en diálogo con Blu Radio.