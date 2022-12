Estos son los ganadores de los Grammy 2018

Tres consagrados músicos latinoamericanos, Shakira, Residente y Rubén Blades, conquistaron este domingo Grammys por sus trabajos, pero el hit viral "Despacito" se fue con las manos vacías.

El contagioso reguetón de los puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee, nominado en su versión con Justin Bieber, aspiraba a convertirse en la primera canción en español en ganar un Grammy a la mejor canción o mejor grabación, algo inédito, pero el artista funky Bruno Mars, que arrasó con seis premios, le arrebató ambas.

"El Dorado" de Shakira, que se alzó con el gramófono al mejor álbum pop latino, tiene una mayoría de canciones en español y es una carta de amor a su pareja, el futbolista español del Barcelona Gerard Piqué, padre de sus dos hijos. La colombiana no viajó a Nueva York a recibir su premio, pero agradeció a sus fans en su cuenta Twitter.



Esta es la lista de los ganadores:

ÁLBUM DEL AÑO:

"24K Magic", Bruno Mars

GRABACIÓN DEL AÑO (mejor canción):

"24K Magic", Bruno Mars

CANCIÓN DEL AÑO (compositor):

"That's What I Like", Bruno Mars

(Compositores: Christopher Brody Brown, James Fauntleroy, Philip Lawrence, Bruno Mars, Ray Charles McCullough II, Jeremy Reeves, Ray Romulus & Jonathan Yip, songwriters

MEJOR NUEVO ARTISTA:

Alessia Cara

MEJOR ACTUACIÓN POP INDIVIDUAL:

"Shape Of You", Ed Sheeran

MEJOR ACTUACIÓN POP DÚO/GRUPO:

"Feel It Still", Portugal. The Man

MEJOR ÁLBUM DE POP VOCAL:

"÷ (Divide)", Ed Sheeran

MEJOR ÁLBUM DE RAP:

"DAMN.", Kendrick Lamar

MEJOR ÁLBUM DE ROCK

"A Deeper Understanding", The War On Drugs

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA:

"Sleep Well Beast", The National

MEJOR ÁLBUM ELECTRÓNICO O DANCE:

"3-D The Catalogue", Kraftwerk

MEJOR ÁLBUM URBANO CONTEMPORÁNEO:

"Starboy", The Weeknd

MEJOR ACTUACIÓN DE ROCK

"You Want It Darker", Leonard Cohen

MEJOR ÁLBUM POP LATINO:

"El Dorado", Shakira

MEJOR ÁLBUM DE ROCK, URBANO Y ALTERNATIVO LATINO:

"Residente", Residente

MEJOR ÁLBUM TROPICAL LATINO

"Salsa Big Band", Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA REGIONAL MEXICANA:

"Arriero Somos", Aída Cuevas

MEJOR ÁLBUM DE JAZZ LATINO:

"Jazz Tango", Pablo Ziegler Trío

MEJOR COMPOSICIÓN INSTRUMENTAL

"Three Revolutions", Arturo O'Farrill (compositores: Arturo O'Farrill & Chucho Valdés)

MEJOR EMPAQUE DE DISCO

"El Orishá de la Rosa", Magín Díaz