Estos son los ganadores de los Premios Óscar 2018

La 90 edición de los Óscar, los principales premios del mundo del cine, se celebró en el Teatro Dolby de Hollywood con Jimmy Kimmel como presentador y con la cinta "La forma del agua", de Guillermo del Toro, como máxima favorita.



Estos son los ganadores:

Mejor película: La forma del agua

Mejor actriz: Frances McDormand (Tres anuncios por un crimen)

Mejor actor: Gary Oldman

Mejor director: Guillermo del Toro (La forma del agua)

Mejor actor de reparto: Sam Rockwell (Tres anuncios por un crimen)

Mejor maquillaje: Las horas más oscuras

Mejor vestuario: El hilo fantasma

Mejor documental: Icarus

Mejor edición de sonido: Dunkirk



Mejor diseño de producción: La forma del agua

Mejor película extranjera: Una mujer fantástica

Mejor actriz de reparto: Allison Janney (Tonya)

Mejor película animada: Coco

Mejores efectos visuales: Blade Runner 2049

Mejor edición: Dunkirk

Mejor corto documental: Heaven is a Traffic Jam on the 405

Mejor cortometraje: The Silent Child

Mejor guión adapatado: Llámame por tu nombre

Mejor guión original: Huye

Mejor cinematografía: Roger A. Deakins (Blade Runner 2049)

Mejor banda sonora: Alexandre Desplat (La forma del agua)

Mejor canción original: Recuérdame (Coco)