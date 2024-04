Estos son los primeros invitados de Silvestre Dangond para sus conciertos en Colombia

Falta poco para que llegue el poder a diversos escenarios de Colombia con el nuevo tour de Silvestre Dangond. En la presentación de su álbum ‘Ta Malo’, el guajiro aseguró estar listo para el resto de los estadios Atanasio Girardot y El Campín que serán un hito importante en su carrera profesional.

"Después de mucho tiempo comprendí las pruebas que Dios me puso en el camino. Para mí, el Campín no es un reto. Hace años pasé por ahí y siempre lo miré con respeto. Pese a llenar cinco veces el Movistar Arena con sold out, nunca se me pasó en la cabeza estar aquí, nunca", dijo el cantante en Bogotá tras el anuncio.

Ahora, semanas después, Silvestre Dangond confirmó sus dos primeros invitados para sus conciertos en Medellín, Bogotá y Bucaramanga que comenzarán en este mes de abril. Los dos primeros que acompañarán al guajiro en el escenario son Rolando Ochoa y Juancho De La Espriella, quien estarán en las tres ciudades.

"Cuando hablo de Juancho y de Rolando se me iluminan los ojos, compañeros de batallas. Lógico, con uno duré una década luchándola, remándola. Con Rolando, aunque fue muy poquito tiempo, también se vivió una lucha porque llegar al puesto de Juancho no era fácil, pero con mucha dedicación, fuerza y aguante logramos sacar el álbum de La 9a Batalla”, manifestó Dangond.

Junto a Juancho De La Espriella, Dnagonfd forjó una alianza musical legendaria. Durante más de diez años, estos dos talentos grabaron siete álbumes que se convirtieron en clásicos del vallenato; mientras que, con Rolando Ochoa, el álbum La 9a Batalla, dejó en un año clave para Silvestre, temas imborrables para los fieles seguidores.

Primeros invitados del concierto de Silvestre Dangond // Foto: Paola España Comunicaciones

¿Cuándo son los conciertos de Silvestre Dangond en Colombia?

Medellín: 20 de abril

20 de abril Bucaramanga: 27 de abril

27 de abril Bogotá: 18 de mayo

'Ta Malo', el regreso del vallenato clásico

A comienzos de noviembre de 2023, Silvestre Dangond irrumpió en el panorama musical con su nuevo álbum 'Ta Malo'. Este trabajo discográfico ha cosechado un éxito rotundo, convirtiéndose en uno de los más escuchados en Colombia y acumulando ya más de 40 millones de reproducciones en plataformas digitales.

"Siempre me enfoqué en este álbum en el amor. Yo lo declaré antes de escoger la primera canción (...) dije: 'el próximo álbum que grabe lo voy a hacer con base en el amor', y las canciones me comenzaron a llegar y, parece mentira, todas hablaban de amor, de reconciliación, de pretendientes, de estar enamorado", manifestó el artista.