Silvestre Dangond en Medellín: precios, locales y detalles del evento del artista vallenato

Antioquia tendrá que prepararse para recibir el poder de La Guajira, pues Silvestre Dangond en Medellín es una realidad luego de confirmarse que también estará presentando su último álbum 'Ta Malo'; tal como anunció antes en Bogotá para el mes de mayo en su gira por Colombia en donde interpretará sus mejores éxitos musicales.

Será el próximo 20 de abril cuando el estadio Atanasio Girardot reciba todo el poder de Silvestre, que promete, según él, ser un show histórico en su carrera. Cabe recordar que en rueda de prensa en Bogotá el guajiro aseguró respetar los estadios y está seguro de entregar una gran espectáculo para toda la familia silvestrita.

Precios y localidades de Silvestre Dangond en Medellín

La venta de boletas para el concierto del guajiro en Antioquia estará disponible el próximo 16 de febrero a través de TuBoleta. Pese que aún se desconocen los precios exactos, se espera que sean parecidos a los que se manejaron en Bogotá para el estadio El Campín. Es decir, zona de palcos sobre los 6 millones de pesos y la más barata entre 70-80.000 pesos.

Silvestre Dangond en concierto // Foto: Paola España Comunicaciones

"El Campín no es un reto", dijo Silvestre Dangond

El cantante vallenato Silvestre Dangond no ocultó su emoción al regresar a Bogotá, pero más aún al pisar el césped del estadio Nemesio Camacho El Campín. Un escenario que, lejos de intimidarlo, representa la culminación de un sueño:

"Después de mucho tiempo comprendí las pruebas que Dios me puso en el camino. Para mí, el Campín no es un reto. Hace años pasé por ahí y siempre lo miré con respeto. Pese a llenar cinco veces el Movistar Arena con sold out, nunca se me pasó en la cabeza estar aquí, nunca", confesó Dangond.

Por lo que este pensamiento estaría ligado en su visita a Medellín, que también copará el máximo escenario de los antioqueños. Un estadio donde han pasado artistas de talla mundial, por no ir lejos hace poco Karol G.