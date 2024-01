Silvestre Dangond y Dua Lipa se tomaron las redes: fueron tendencia nacional y esta es la razón

Silvestre Dangond es uno de los cantantes referentes en el género vallenato. El nacido en Urumita, La Guajira, se convirtió en uno de los grandes artistas colombianos por su personalidad, talento y detalles de su vida privada.

Es frecuente que por su música, el artista sea tendencia en las redes sociales y en esta época aún más por el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico: el álbum ‘ Ta Malo ’ con el que regresó a la industria musical después de un receso en su carrera.

Pero, la noticia reciente en redes sociales y diferentes plataformas digitales es que colombiano fue tendencia nacional junto a la estrella cantante, compositora y modelo británicoalbanesa Dua Lipa y por una simple razón.

Los cantantes, tan extremadamente diferentes alcanzaron a ser tendencia #1 en Colombia en la red social X y todo por la especulación del lanzamiento en vivo del álbum del guajiro el próximo mayo en El Campín de Bogotá.

¿Por qué Silvestre Dangond y Dua lipa fueron tendencia en Colombia?

La polémica se desató cuando un usuario sugirió de manera sarcástica que mientras Silvestre Dangond se presentaría en el estadio, a Dua Lipa la habían "metido en un pedazo de potrero". Este comentario desencadenó una serie de respuestas ingeniosas y memes por parte de los seguidores de ambos artistas, convirtiéndose rápidamente en la tendencia número 1 en la red social X (antiguo Twitter) en Colombia.

Trino sobre Silvestre Dangond y Dua Lipa. Foto: cuenta X @bohorqueez__.

La "guerra" simbólica entre los 'silvestristas' y los fans de Dua Lipa se libró a través de publicaciones humorísticas, destacando las particularidades y cualidades únicas de Silvestre Dangond. Desde sus peculiares movimientos al bailar hasta sus frases ingeniosas, los seguidores del vallenatero defendieron con entusiasmo las razones por las cuales su ídolo merece el escenario del estadio y, además, mencionaron que lo llenarían con gusto, por lo que, según los seguidores del colombiano, el lleno está asegurado.

Porque Dua Lipa no tiene el pase de la olla a presión https://t.co/YBGcQW78vL pic.twitter.com/WXX1Yl7BxJ — Alejandro (@alejopinedo_) January 29, 2024

El post que inició esta controversia musical no solo alcanzó un alcance significativo con más de tres millones de visualizaciones, sino que también acumuló más de mil comentarios, alrededor de 250 reposts y 3.000 'Me Gusta', demostrando la intensidad de la discusión en línea.

Silvestre Dangond en concierto // Foto: Paola España Comunicaciones

Mientras la disputa continúa, queda claro que la fusión de estos dos mundos musicales aparentemente opuestos ha capturado la atención y la imaginación de las redes sociales, creando un fenómeno único donde la música, el humor y la rivalidad se entrelazan de manera inesperada.

Por ahora, los seguidores de los artistas siguen enfrascados en la batalla virtual a la espera de la confirmación de la noticia de la presentación del cantante vallenatero en el escenario deportivo más importante de Bogotá.