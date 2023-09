Dua Lipa confesó estar “hechizada” por ‘Cien Años de Soledad’: “Es irresistible”

La reconocida cantante Dua Lipa ha dejado a sus seguidores boquiabiertos al confesar su profunda admiración por la obra maestra de la literatura latinoamericana, 'Cien Años de Soledad' de Gabriel García Márquez. En una reciente publicación en su cuenta de Instagram, la estrella pop compartió su entusiasmo por este icónico libro colombiano que ha cautivado a lectores de todo el mundo durante décadas.

Esta no es la primera vez que Dua Lipa comparte su fascinación por 'Cien Años de Soledad'. La artista ya había manifestado su amor por la obra en ocasiones anteriores, pero su última declaración ha generado un gran revuelo entre sus seguidores y fanáticos colombianos.

En su publicación, Dua Lipa compartió la portada del libro y expresó su hechizo por la historia: "Esta increíble novela me hechizó. Me cautivaron los elementos fantásticos que conviven con la realidad y me encantó cómo el tiempo gira y se balancea en la ciudad ficticia de Macondo". Además, destacó el desafío de seguir la compleja genealogía de la familia Buendía a lo largo de siete generaciones.

La cantante del Reino Unido también reflexionó sobre los temas profundos que aborda la novela, como el amor, la guerra, los lazos familiares, las consecuencias de la modernidad y la soledad. Según Dua Lipa, cada página del libro la dejó impresionada y sumergida en un mundo literario único.

Publicidad

La reacción de los colombianos no se hizo esperar, y miles de comentarios inundaron la publicación de la artista en Instagram. Muchos expresaron su orgullo por que Dua Lipa estuviera leyendo una obra tan emblemática de su país, y algunos incluso sugirieron otorgarle la nacionalidad colombiana en honor a su amor por 'Cien Años de Soledad'.

Además de su incursión en la literatura colombiana, Dua Lipa ha brillado en la industria de la música y el cine, participando recientemente en la exitosa película 'Barbie' junto a la destacada artista Karol G. Su versatilidad artística sigue sorprendiendo a sus seguidores en todo el mundo.

Le puede interesar: