“Estoy estrenando un amor que tenía hace muchísimos años": Sebastián Caicedo sobre su vida amorosa

En una entrevista con La Red de Caracol Televisión, el actor Sebastián Caicedo habló sobre cómo está su corazón después de su separación con la actriz Carmen Villalobos, su exesposa.

Al inicio de la conversación, el actor comentó: “Estoy estrenando un amor que lo tenía hace muchísimos años, pero ahorita estoy más fiel”.

Comentario que dejó al periodista en shock y sin palabras por unos segundos, a lo que el actor respondió.

“De la mano de Dios que nunca nos abandona”, añadió.

Al aclarar el comentario inesperado, le preguntaron si está saliendo con alguien o tiene pareja, a lo que Caicedo respondió “no”.

En el transcurso de la entrevista, entre risas, el periodista destacó que abre convocatoria para recibir hojas de vida y así encontrar una pareja para el actor realizándole una serie de preguntas rápidas acerca de sus gustos.

“Que baile muy bien de todo, a mí me fascina la salsa”, expresó Caicedo.

El actor comentó que se siente feliz, tranquilo y saliendo adelante. Se destacó un pequeño momento donde el periodista indicó: “No crean en cuentos, no es gay, no es cachón”.

A lo que Caicedo respondió: “No, eso hay que dejarlo atrás, el pasado pisado, desear siempre lo mejor y seguir hacia adelante”.

Reviva la entrevista a Sebastián Caicedo, en La Red:

