Estrenos musicales: Residente, Manuel Turizo, Goyo y Selena Gómez, los más destacados de la semana

Se acerca el fin de mes y febrero fueotro mes lleno de gustos para todo el mundo.Diversos artistas presentaron estrenos musicales, que, rápidamente, se volvieron en tendencia e himnos culturales para los amantes de los ritmos en diferentes territorios.

En Colombia, la tendencia fue igual en diversas ciudades donde las listas de reproducción de Spotify, YouTube Music, entre otras, estuvieron palpitando el gusto de millones, desde rock hasta reggaetón, o incluso géneros alternativos.

Finalizando mes, Residente, Manuel Turizo, Goyo y más artistas destacaron por presentar nuevas canciones que prometen ser letras que se convertirán en protagonistas en el futuro. Conozca aquí cuáles son.

Estrenos musicales de artistas colombianos

‘Mamasota’ - Manuel Turizo y Yandel

Un ritmo romántico con el toque habitual del reggaetón moderno llega en ‘Mamasota’, una mezcla de Manuel Turizo y Yandel que relata el gusto por una mujer que resalta por encima de las demás.

‘Insomnia’ – Goyo

Goyo "La Pantera" irrumpe en la escena musical con su nuevo sencillo "Insomnia". Este tema representa un hito en su carrera, al sumergirse en un universo sonoro inédito para ella, impregnado de ritmos alternativos que cautivan y prometen redefinir los límites del género.

‘Dos semanas’ – Alejandro Santamaria

Dedicado al pop colombiano, Alejandro Santamaria presenta su nuevo sencillo ‘Dos semanas’ que relata lo duro que es un amor a distancia y más cuando uno de los dos falla, una canción enmarcada por el mes del amor y el despecho.

‘Beber’ – Karen Lizarazo

Karen Lizarazo le da la vuelta al despecho, con esta canción les dice a las mujeres a que se den su lugar y no sufran por hombres que no valen la pena, las invita a dejar la tusa a un lado y a ‘Beber’.

‘Mi eterno amor secreto’ – Yuridia y Eden Muñoz

La canción de Marco Antonio Solís tiene una reinvención con toque colombiano. Eden Muñoz se une a Yuridia para una nueva versión de ‘Mi eterno amor secreto’, que ha gustado en gran parte de México.

‘Palomino’ – Magna

El colombiano ‘Magna’ presenta una vibrante canción que fusiona sus influencias de Afrobeat con el sonido anglo característico de su proyecto musical.

Estrenos musicales de artistas internacionales

‘Love On’ – Selena Gómez

Regresa Selena Gómez en una versión más romántica de sí misma. La artista relata en ‘Love On’ su sentimiento de felicidad en el amor y una cara diferente en su letra, que cuenta con un video inspirado en un cuadro del pintor español Ramón Casas.

‘Drown’ – Justin Timberlake

El conocido estilo de Justin Timberlake con el estreno de ‘Drown’. Con una pista de piano, el amor es protagonista en la letra del cantante que vuelve a enamorar a sus fans con su impresionante voz.

‘En esta boca’ – Kany García y Young Miko

Young Miko hace bachata, algo poco visto en ella que es más habitual en el género urbano, pero se arriesga con Kany García para crear ‘En esta boca’ para hablar de amor y desamor de una pareja que no valoró el amor.

‘Las letras ya no importan’ – Residente

René Pérez Joglar, el polifacético artista puertorriqueño conocido como Residente, ha estrenado su tan esperado segundo álbum en solitario, "Letras Ya No Importan". Este nuevo trabajo discográfico llega después de siete años de su aclamado álbum debut "Residente".

‘Historia sin fin’ – J Álvarez

J Álvarez presenta el videoclip de "Historia sin fin", una historia de desamor. El artista puertorriqueño J Álvarez ha estrenado el videoclip de su canción "Historia sin fin", perteneciente a su álbum "J Álvarez le canta al amor vol. 4". El video, dirigido por el propio J Álvarez junto a Nolo, narra una historia de desamor en el contexto de una relación tóxica