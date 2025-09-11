Falleció famoso actor que protagonizó diversas producciones de Caracol Televisión

Luto en la televisión colombiana este 11 de septiembre, pues, a través de redes sociales, la familia del famoso actor Eduardo Serrano confirmó su fallecimiento en Miami, Estados Unidos, que tuvo una exitosa etapa en el país en diversas producciones de Caracol Televisión.

“Pudiste vivir te lo que amabas hacer y eso sí que es una bendición, y no sólo vivir de eso: ser exitoso, innovador, respetado y ciertamente una leyenda, y lo fuiste porque primero fuiste: compañero, humilde, inteligente, profesional, respetuoso y visionario.”, dijo en su conmovedor mensaje Magaly Serrano, hija del reconocido actor Eduardo Serrano.

A lo largo de su carrera actoral estuvo en diversas producciones, entre las más recordadas por los televidentes estaba ‘Felipe Madero’, La Venganza’ y ‘El rostro de la venganza’, además también tuvo un recorrido importante.

Eduardo Serrano // Foto: Facebook Eduardo Serrano

“Fuiste el MEJOR PADRE QUE PUEDA EXISTIR, para TODOS tus hijos, TODOS y soy testigo. No existió momento en que no tuviéramos lo mejor de ti, de tus valores, tus conversaciones, tu entrega, tu complicidad, tus abrazos, tus buenas noches, tus buenos dias, tu confianza, tu AMOR”, añadió en su conmovedor mensaje.

Por supuesto, esto causó una ola de comentarios para su familia, quienes han recibido todo el cariño por su pérdida. Además, de muchos seguidores que lo recordaban por su carisma al momento de interpretar a sus recordados personajes.

“La vida encima me bendijo con tenerte viviendo a mi lado de adulta 9 años más, y ahora ser cómplices en nuestra adultez. Gracias por cada navidad que montaste a mi lado con el mismo entusiasmo y felicidad que la mía, cada cuadrito que con tanto amor pusiste en nuestro hogar, por cada comida juntos y nuestras eternas conversaciones”, añadió.

Uno de los que se tomó un momento para despedirlo, a quien recordó con mucho cariño para llevarlo por siempre en el corazón por el tiempo compartido y las enseñanzas que le dejó.