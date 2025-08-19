Famosa actriz confesó que le fue infiel a su esposo: "Un desliz absoluto"

“Soy humana y cometo los mismos errores que puede cometer cualquiera”, dijo la reconocida actriz argentina Gimena Accardi, que terminó su relación el pasado julio tras 18 años al lado de su esposo y todo porque le fue infiel, algo que ella misma confesó en diálogo con el podcast ‘Sería Increíble’ para “contar su versión de los hechos.



La infidelidad que el esposo de Gimena Accardi no le perdonó

Dijo que la situación y como se dieron las cosas no le han permitido estar tranquila, por lo tanto, tomó la decisión de hablar y poder contar su versión de los hechos, que, según ella, no solo fue la infidelidad, sino que la relación en sí venía teniendo varios problemas desde hace meses.

“Sí, en 18 años uno comete errores y yo cometí uno. Me mandé una cag… malísima, y me hago cargo de una parte de lo que se dijo. No fue el causante, pero sí fue el detonante para entre los dos tomar la decisión que teníamos que haber tomado antes (…) Fui perdonada, terminamos con un abrazo y amándonos. Nuestra relación sigue siendo de respeto y de amor, como lo fue durante 18 años. Un desliz absoluto, una idiotez de la cual estoy arrepentida, pero soy humana y cometo los mismos errores que puede cometer cualquiera”, dijo.

Confesó que esa situación no ha sido fácil ni para él ni para ella y espera que la relación quede en los mejores términos, tanto así que, según dijo, no han iniciado los trámites de divorcio debido a que no tienen prisa y aún mantienen una relación cordial y profesional.

¿Quién es el esposo de Gimena Accardi?

Nicolás Vásquez fue esposo de Accardi durante 18 años, desde que comenzaron su romance en 2007 en la grabación de una producción local que los llevó a la fama juntos. Según medios locales, este amor nació de una infidelidad por parte de Vásquez, que había, supuestamente, fallado a Mercedes Fuentes, quien fue su esposa por un periodo corto de tiempo.