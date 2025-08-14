Descubrió que su esposo le era infiel con otra mujer y grabó todo: “Acabamos de perder un bebé”

En redes sociales, las historias de infidelidad suelen captar la atención de millones de usuarios, ya sea por la manera en que se descubren o por los momentos en que se confronta a los responsables. Este fue el caso de una mujer que, a través de TikTok, reveló cómo confirmó que su esposo le era infiel, apenas días después de haber sufrido la pérdida de su bebé.

La protagonista de la historia, identificada en la plataforma como @jazminsatoru17, explicó que ya tenía sospechas sobre el comportamiento de su pareja. Decidió entonces utilizar el sistema de localización de un iPad que pertenecía al hombre, y así detectó que se encontraba en las afueras de un cine. Poco después, la ubicación lo situó en un hotel.

“Enterarme de que me estaba engañando, cuando acabamos de perder un bebé”, se lee en el video que grabó mientras caminaba hacia el lugar para confrontarlo.

Las imágenes muestran al hombre saliendo del cine tomado de la mano de otra mujer. Al percatarse de la presencia de su esposa, la confrontación fue inmediata, pero él optó por alejarse junto a su acompañante sin dar explicaciones. La escena provocó indignación entre los internautas.

“Así afronté al infiel justo en la movida… a Dios no podemos engañarlo y lo que hacemos aquí lo pagamos”, escribió la mujer en la descripción de la publicación.

El video, que se viralizó en pocas horas, generó una avalancha de mensajes de apoyo hacia la mujer y críticas hacia el hombre. “Te hizo un favor… quien se lo queda pierde”, “A veces no entendemos la vida, y tu bebé te salvó”, “Ese hombre ya no te quería desde que decidió irse con la otra” y “Líbranos de todo mal, afortunadamente te diste cuenta a tiempo” fueron algunos de los comentarios más destacados.