Estadio El Campín
Isla Santa Rosa
Paro en Boyacá
Zarco Aldinever

Mujer descubrió a su esposo siéndole infiel y se fue a los golpes con la amante: hay video

Mujer descubrió a su esposo siéndole infiel y se fue a los golpes con la amante: hay video

El escándalo estalló en plena vía pública cuando una mujer sorprendió a su esposo con otra mujer en un carro.

Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 06, 2025 07:41 p. m.

Las redes sociales se han convertido en el escenario perfecto para exponer momentos de la vida real que, por su intensidad o polémica, rápidamente captan la atención del público. Tal es el caso de un video que se ha difundido ampliamente en plataformas digitales y que muestra un tenso episodio de infidelidad ocurrido presuntamente en Perú.

De acuerdo con los registros, una mujer sorprendió a su esposo dentro de un vehículo en compañía de otra mujer. Al confirmar lo que parecía una traición, la esposa no dudó en abrir con fuerza la puerta del copiloto y arremeter de inmediato contra la presunta amante.

Las imágenes muestran cómo, entre gritos y reclamos, la esposa golpea a la otra mujer mientras su esposo intenta intervenir sin éxito. La escena refleja un momento de absoluta tensión, con gestos de furia y frustración que se intensifican a medida que otras personas se involucran.

En medio de la discusión, la esposa toma un celular, que se presume pertenecía a su pareja, y lo lanza con fuerza al suelo hasta destrozarlo.

El ambiente no hizo más que empeorar cuando otras mujeres que presenciaban la escena comenzaron a alentar a la esposa. Se escuchan frases como “¡Bájala, bájala!” y “¡Rómpale el teléfono!”, además de insultos dirigidos al esposo, a quien una de las presentes llama “perro”.

El video, que dura varios minutos, generó una ola de comentarios en redes sociales, donde las opiniones estuvieron divididas. Algunos usuarios criticaron el actuar del hombre por su presunta infidelidad, mientras que otros responsabilizaron a la esposa por “descuidar” la relación.

“Pues si la amante está mejor, es obvio por qué fue infiel”, escribió un internauta. Otro señaló: “Nada justifica la traición, pero en una relación ambos tienen parte de responsabilidad”. Comentarios como “la culpa siempre se la echan a la mujer” también se hicieron presentes.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
