Graban a presunto extraterrestre frente a una casa y el video causa revuelo en redes

Una inquietante grabación captada por una cámara de vigilancia ha causado conmoción en redes sociales. El video, registrado en la entrada de una casa ubicada en California, Estados Unidos, muestra lo que muchos usuarios aseguran es un presunto extraterrestre.

El clip fue difundido por Jessica Ortiz, residente del lugar, quien relató que todo comenzó cuando escuchó ruidos extraños durante la noche. Intrigada, revisó las imágenes en su celular, ya que su sistema de seguridad está conectado al dispositivo. Lo que vio la dejó en shock: una figura alta, delgada, con forma humanoide, caminaba por el jardín con movimientos inusuales, apenas iluminada por la luz exterior.

“Pensé que me estaba volviendo loca”, confesó la mujer en declaraciones recogidas por Telemundo. Ante la duda, decidió mostrarle la grabación a su hijo, Kevin, quien al observarla no dudó en responder: “Mamá, es un alienígena, llama a la policía”. Sin embargo, ella se negó a hacerlo por temor a no ser tomada en serio: “Voy a sonar como una loca”, dijo.

El misterio creció aún más cuando conversó con una vecina, quien le reveló que esa misma noche había escuchado ruidos extraños en el tejado de su casa, como si alguien, o algo, estuviera arañando la superficie.

El video, que ya circula en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, ha desatado una ola de reacciones, memes y teorías. Algunos usuarios afirman que se trata de una prueba clara de vida alienígena: “Es un alien, 100 % real, ya llegaron”, escribió uno. Otros, en cambio, lo atribuyen a un montaje o un disfraz: “Seguro es alguien con traje o una edición bien hecha”.

Hasta ahora, no hay ninguna confirmación oficial sobre lo ocurrido ni evidencia concluyente que permita identificar con certeza al visitante.