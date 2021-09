Famosa modelo anunció que se casó con ella misma: “me subí a la ola de sologamia”

“¡Sí gente, es verdad!”, comentó la famosa modelo Cris Galêra al anunciar que se casó con ella misma, noticia que sorprendió a sus seguidores, quienes llenaron su publicación con miles de comentarios felicitándola por la decisión.

A través de sus redes sociales , la brasileña escribió que lo hizo porque quiere “inspirar a otras mujeres a exaltar su autoestima” y está celebrando el "amor propio".

“Me subí a la ola de sologamia y decidí casarme. Estoy celebrando mi amor propio. Esta noticia tuvo repercusión aquí en Brasil y también en el exterior”.

La sologamia es la práctica de una persona de casarse con ella misma, tendencia que se ha viralizado en el mundo.

“Estoy recibiendo miles de mensajes de hombres y mujeres de todo el mundo que quieren casarse conmigo, es una pena, porque no me voy a divorciar pronto (…) Ahora quiero que todos me feliciten”, agregó Galêra.

La hermosa mujer ya suma más de 160.000 seguidores en su cuenta de Instagram y su publicación, compartida el 13 de septiembre, ya tiene más de 8.000 me gusta.

