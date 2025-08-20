Feid celebra su cumpleaños 33 con regalo para sus fans desde Japón: "Volvimos"

Salomón Villada Hoyos, conocido como Feid o ‘Ferxxo’, continúa expandiendo su historia en el mundo y su música rompe más barreras con el paso del tiempo. Ahora, el turno fue para Japón en su primera participación del prestigioso Festival Summer Sonic en donde estuvo al lado de personajes como Tainy, Bomba Estéreo, J Balvin, entre otros y puso a vibras a cientos de personas.

No solo eso, sino que organizó un takeover en la intersección Shibuya Crossing tomando control de la mayoría de las pantallas LED y sumando a más de 500 personas vestidas de verde en un momento cultural latino inédito para la capital asiática.

Feid // Foto: Instagram @feid

“Esta presentación forma parte de una ambiciosa gira global de festivales que ha llevado a Feid a encabezar festivales como Governor’s Ball en Nueva York, Lollapalooza en París, Hard Festival en Los Ángeles y ahora el prestigioso Summer Sonic 2025 Festival reafirmando su posición como uno de los artistas latinos más influyentes del momento”, expresaron desde Universal Music con orgullo por la importancia del paisa en el mundo.

Ahora, este martes, 19 de agosto, Feid cumplió 19 años y, nuevamente, llegó el anhelado ‘Feliz Cumpleaños Ferxxo’ que cada año viene acompañado de una canción y, esta vez, no fue la excepción. Un preview en algunas emisoras a la media noche para lanzarla 19 horas después de manera oficial en su Spotify, YouTube y las demás plataformas.

‘Se lo Juro Mor’, el más reciente sencillo de Feid que, pese ser su cumpleaños, se lo da como regalo a sus fans por acompañarlo otro más en su camino cumpliendo sueños y esperando que la marca ‘Ferxxo’ prevalezca en el tiempo, con orgullo y pasión, como lo ha caracterizado a él desde sus inicios en la música.

“GRACIASSSSSS POR TODOS LOS MENSSJES DE CUMPLEAÑOS!! Aquí les va mi regalo �� GRACIAS GRACIAS GRACIAS”, puntualizó.