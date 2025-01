'Feid' decepcionó al jurado de Yo Me Llamo: "Lo que pides por internet"

Al escenario de Yo Me Llamo llegó el artista más escuchado en Colombia durante el 2024, según cifras de Spotify: Feid; sin embargo, su presentación no salió como esperaba y de inmediato el jurado mostró su decepción al ver que doble no tenía parecido cercano con el original, pues querían que lo lograra para tener un 'Ferxxo' en esta décima temporada.

El doble salió a interpretar 'Bubalu', la canción del 'Ferxxo' con Rema en su álbum 'Mor no le temas a la oscuridad', pero ni su show en el escenario ni la voz llegaban a la expresión del paisa en el escenario, menos con lo visto en su último tour 'Ferxxocalipsis', tanto fue la reacción de Amparo Grisale cuando comenzó a cantar al notar la desafinación del doble.

Publicidad

"¿Cómo dice pues Amparo?", le dijo preguntó y ahí llegó el rojo inmediato y comenzaron a molestar con el jurado, que sí le resaltó la indumentaria que era parecida a la forma de vestir del 'Ferxxo' original, pero con el rojo del maestro Escola le dijo adiós a la competencia. Fue Rey Ruiz el que le dio un verde tan solo por la indumentaria y la actitud al intentar imitar al paisa.

Por supuesto, la presentación de 'Feid' en Yo Me Llamo generó varios memes y comentarios por su poco parecido con el artista original en esa interpretación en el escenario.

Publicidad

"Lo que te llega cuando pide por internet"; "Para este Feid si me alcanza la entrada del concierto"; "El Feid del hueco de Medellín"; "Ay no, otro Ferxxo mañana, que pena con el Feid tanto boletoso", fueron algunos comentarios de usuarios en redes sociales por la presentación del doble en Yo Me Llamo.

Por ahora, esta décima temporada no ha encontrado un doble que sí se llame Feid, pero aún quedan muchos más concursantes que buscarán, tal vez, ese título.