Feid usó foto de Karol G para la portada del remix de '14 de Febrero' con Paulo Londra y Tiago PZK

Una prueba más de que los cantantes paisas Feid y Karol G estarías juntos. En las últimas horas en el canal oficial del artista urbano, se colgó el remix de '14 de febrero' con la colaboración de los argentinos Paulo Londra y Tiago PZK.

Lo que llamó la atención es que el 'Ferxxo' usó una fotografía que Karol G publicó en su Instagram en agosto de 2022, en la que se ve acostada en una cama y con un techo de espejo.

En ese momento la cantante acompañó la fotografía con el siguiente mensaje: "Que rico que estuvieras aquí".

Esto reafirma la relación que sostendrías desde hace ya varios meses los colombianos, pero que ninguno de los dos ha confirmado.

Aquí el sencillo:

Durante los últimos meses se ha especulado sobre una posible relación amorosa entre Karol G y Feid . Muchos de los seguidores de ambos artistas se han encargado de mostrar en redes sociales varias pruebas que confirmarían el noviazgo.

A esto se le suma que ‘la bichota’ en su último álbum, ‘Mañana será bonito’, sacó una canción titulada ‘Tus gafitas’, que para muchos de los seguidores es dedicada a Feid.

La canción ‘Tus gafitas’ tiene en su portada unas gafas de color verde. Una clara referencia que apunta hacia a Feid, según muchos de los seguidores, pues el cantante antioqueño es conocido visualmente por usar gafas y utilizar el color verde.

Además, la letra de la canción contiene frases que hacen crecer los rumores del noviazgo: “Solo quiero que el tiempo pase pa' volverte a ver. Dejaste tus gafitas en mi coche”, “hace tiempo estoy sola y no sé cómo actuar, es obvio que me gustas y no lo puedo esconder”.