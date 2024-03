¿Feid y Blessd se presentarán juntos en el Estéreo Picnic? Esto dicen los organizadores del festival

El Festival Estéreo Picnic, el más importante del país, que este año trae grandes propuestas como Sam Smith, Feid y Blink-182, se prepara este jueves para iniciar una nueva edición que este año se mudará por primera vez de las afueras de Bogotá al céntrico parque Simón Bolívar donde pop, rock y reguetón se unirán en los cuatro días de fiesta.

Desde el jueves 21 de marzo y hasta el próximo domingo, decenas de miles de personas acudirán al Festival Estéreo Picnic (FEP) para bailar y cantar los diferentes ritmos de los artistas que participarán en la programación que año a año varía más su oferta de ritmos.

Estéreo Picnic Foto: IG @festereopicnic

El reguetonero Blessd fue anunciado este domingo como el artista sorpresa del Festival Estéreo Picnic (FEP) de Bogotá, que se celebrará entre este jueves 21 y 24 de marzo próximos en el parque Simón Bolívar de la capital colombiana.

"Los rumores son ciertos, así que nos vemos el 23 en el Estéreo Picnic. El Bendito, sonido de Medallo en Bogotá", expresó el artista en un video publicado por los organizadores.

Publicidad

A propósito del inicio del evento, Gabriel García, CEO de Páramo, organizadores del Festival Estéreo Picnic 2024, entregó detalles en Mañanas Blu, sobre el evento, que tendrá lugar en el Parque Simón Bolívar.

Reveló que será un un escenario, diferente a lo que están acostumbrados los asistentes; además de los conciertos, los asistentes podrán disfrutar de diversas experiencias y activaciones de los patrocinadores, un mercado de diseñadores independientes y una amplia variedad de restaurantes.

Publicidad

El festival cuenta con cuatro tarimas, dos grandes y dos más pequeñas, donde se presentarán artistas de diferentes géneros musicales.

Una de las preguntas que han surgido entre los expectantes asistentes es la posible presentación en el mismo escenario de Blessd y Feid, quienes interpretan la canción "Sí sabe" .

A lo cual García no se atrevió a confirmar ni desmentir nada, "la verdad, no lo sabemos. Nosotros no. Eso sólo lo saben ellos. Hemos tenido historias muy afortunadas en el festival", dijo al respecto.

Blessd recarga así un cartel que el sábado 23 también tendrá a su compatriota Feid, a la banda británica Placebo, a la londinense M.I.A., al mexicano Grupo Frontera y al productor puertorriqueño Tainy, entre otros.

Publicidad



Además de estos artistas, en los otros días del FEP se presentarán las bandas estadounidenses Kings of Leon, Blink 182 y The Offspring; la cantante SZA y el británico Sam Smith.

Escuche aquí la entrevista: