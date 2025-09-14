En vivo
Universidad Nacional
Petro y reforma a la salud
Metro de Bogotá

Blu Radio  / Entretenimiento  / Festival Cordillera 2025: Fito Páez y Zoé, más artistas y horarios HOY 14 de septiembre

Festival Cordillera 2025: Fito Páez y Zoé, más artistas y horarios HOY 14 de septiembre

Prográmese con el día 2 del Festival Cordillera 2025 con la lista de artistas que estarán, horarios y escenarios en los que se estarán presentando en el Parque Simón Bolívar.

Fito Páez, Zoé, Los Caligaris y Festival Cordillera de fondo.jpg
Festival Cordillera HOY 14 de septiembre //
Fotos: AFP y Páramo Presenta.
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: septiembre 14, 2025 12:27 p. m.

Avanza en el Festival Cordillera 2025, este 14 de septiembre otra ronda de artistas se estará presentando en el Parque Simón Bolívar desde las 2:00 de la tarde hasta un poco más de la 1:00 de la mañana del lunes 15, es decir, más de 8 horas recargadas de música en la capital del país.

Acá podrá revisar los escenarios, horarios y artistas que se estarán presentando este domingo para que pueda programar con antelación la ruta que vivirá de música, al igual que medir tiempos y demás.

Estos son los artistas del Festival Cordillera HOY 14 de septiembre

  • Los Auténticos Decadentes,
  • Frente Cumbiero.
  • Estelares.
  • Show del río.
  • Fito Párez.
  • Los Caligaris.
  • Duncan Dhu.
  • Gondwana.
  • Zoé.
  • Belanova.
  • 2 Minutos.
  • Yami Safdie.
  • Illya Kuryaki.
  • Ximena Sariñana.
  • Los Bunkers.
  • Vale.
  • Serú Girán.
  • Planes.
  • Laura Pérez.
  • Ciegossordomudos.
  • Skampida.

Estos son los escenarios y horarios HOY Festival Cordillera 2025

Domingo, 14 de septiembre

Escenario Cordillera

  • Skampida / 2:20-3:05 de la tarde.
  • Serú Girán / 3:50- 4:50 de la tarde.
  • Illya Kuryaki / 5:50-6:50 de la tarde.
  • Zoé / 9:50 - 9:15 de la noche.
  • Fito Páez / 10:15 - 11:45 de la noche.

Escenario Aconcagua

  • Ciegossordomudos / 3:05 - 3:50 de la tarde.
  • Los Bunkers / 4:50 - 5:50 de la tarde.
  • Belanova / 6:50-7:50 de la noche.
  • Los Caligaris / 9:15-10:15 de la noche
  • Los Auténticos Decadentes / 11:45 - 01:00 de la mañana.

Escenario CotoPaxi

  • Laura Pérez / 3:05 - 3:50 de la tarde.
  • Ximena Sariñana / 4:50 - 5:50 de la tarde.
  • 2 Minutos / 6:50-7:50 de la noche.
  • Duncan Dhu / 9:15-10:15 de la noche
  • Frente Cumbiero / 11:45 - 12:45 de la mañana.

Escenario Cocuy

  • Planes / 2:20-3:05 de la tarde.
  • Vale / 3:50- 4:50 de la tarde.
  • Yami Safdie / 5:50-6:50 de la tarde.
  • Gondwana / 9:50 - 9:15 de la noche.
  • Estelares / 10:15 - 11:45 de la noche.
Escenarios, artistas y horarios HOY 14 de septiembre en el Festival Cordillera.jfif

Fito Páez, un reencuentro de romance en Colombia

Luego de cancelar su presentación en la edición 2024, el mítico cantante argentino llegó a Bogotá preparado para dar una noche mágica la cual adelantó el 12 de septiembre en centro de Bogotá en una sesión de piano.

Ahora, el autor de éxitos como '11 y 6', 'Giros', 'Dar es dar', 'Al lado del camino', 'Mariposa Tecknicolor', entre otros, tendrá su espacio para dar una presentación a la altura de uno de los más importantes de la historia de Latinoamérica, pionero del rock en español de la línea de Spinetta, Charly García, Gustavo Cerati, entre otros.

314504_Foto: Tomada de Instagram @fitopaezmusica
Foto: Tomada de Instagram @fitopaezmusica

