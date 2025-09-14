Festival Cordillera 2025: Fito Páez y Zoé, más artistas y horarios HOY 14 de septiembre

Avanza en el Festival Cordillera 2025, este 14 de septiembre otra ronda de artistas se estará presentando en el Parque Simón Bolívar desde las 2:00 de la tarde hasta un poco más de la 1:00 de la mañana del lunes 15, es decir, más de 8 horas recargadas de música en la capital del país.
Acá podrá revisar los escenarios, horarios y artistas que se estarán presentando este domingo para que pueda programar con antelación la ruta que vivirá de música, al igual que medir tiempos y demás.
Estos son los artistas del Festival Cordillera HOY 14 de septiembre
- Los Auténticos Decadentes,
- Frente Cumbiero.
- Estelares.
- Show del río.
- Fito Párez.
- Los Caligaris.
- Duncan Dhu.
- Gondwana.
- Zoé.
- Belanova.
- 2 Minutos.
- Yami Safdie.
- Illya Kuryaki.
- Ximena Sariñana.
- Los Bunkers.
- Vale.
- Serú Girán.
- Planes.
- Laura Pérez.
- Ciegossordomudos.
- Skampida.
Estos son los escenarios y horarios HOY Festival Cordillera 2025
Domingo, 14 de septiembre
Escenario Cordillera
- Skampida / 2:20-3:05 de la tarde.
- Serú Girán / 3:50- 4:50 de la tarde.
- Illya Kuryaki / 5:50-6:50 de la tarde.
- Zoé / 9:50 - 9:15 de la noche.
- Fito Páez / 10:15 - 11:45 de la noche.
Escenario Aconcagua
- Ciegossordomudos / 3:05 - 3:50 de la tarde.
- Los Bunkers / 4:50 - 5:50 de la tarde.
- Belanova / 6:50-7:50 de la noche.
- Los Caligaris / 9:15-10:15 de la noche
- Los Auténticos Decadentes / 11:45 - 01:00 de la mañana.
Escenario CotoPaxi
- Laura Pérez / 3:05 - 3:50 de la tarde.
- Ximena Sariñana / 4:50 - 5:50 de la tarde.
- 2 Minutos / 6:50-7:50 de la noche.
- Duncan Dhu / 9:15-10:15 de la noche
- Frente Cumbiero / 11:45 - 12:45 de la mañana.
Escenario Cocuy
- Planes / 2:20-3:05 de la tarde.
- Vale / 3:50- 4:50 de la tarde.
- Yami Safdie / 5:50-6:50 de la tarde.
- Gondwana / 9:50 - 9:15 de la noche.
- Estelares / 10:15 - 11:45 de la noche.
Fito Páez, un reencuentro de romance en Colombia
Luego de cancelar su presentación en la edición 2024, el mítico cantante argentino llegó a Bogotá preparado para dar una noche mágica la cual adelantó el 12 de septiembre en centro de Bogotá en una sesión de piano.
Ahora, el autor de éxitos como '11 y 6', 'Giros', 'Dar es dar', 'Al lado del camino', 'Mariposa Tecknicolor', entre otros, tendrá su espacio para dar una presentación a la altura de uno de los más importantes de la historia de Latinoamérica, pionero del rock en español de la línea de Spinetta, Charly García, Gustavo Cerati, entre otros.