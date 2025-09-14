Festival Cordillera 2025: Fito Páez y Zoé, más artistas y horarios HOY 14 de septiembre

Avanza en el Festival Cordillera 2025, este 14 de septiembre otra ronda de artistas se estará presentando en el Parque Simón Bolívar desde las 2:00 de la tarde hasta un poco más de la 1:00 de la mañana del lunes 15, es decir, más de 8 horas recargadas de música en la capital del país.

Acá podrá revisar los escenarios, horarios y artistas que se estarán presentando este domingo para que pueda programar con antelación la ruta que vivirá de música, al igual que medir tiempos y demás.



Estos son los artistas del Festival Cordillera HOY 14 de septiembre

Los Auténticos Decadentes,

Frente Cumbiero.

Estelares.

Show del río.

Fito Párez.

Los Caligaris.

Duncan Dhu.

Gondwana.

Zoé.

Belanova.

2 Minutos.

Yami Safdie.

Illya Kuryaki.

Ximena Sariñana.

Los Bunkers.

Vale.

Serú Girán.

Planes.

Laura Pérez.

Ciegossordomudos.

Skampida.

Estos son los escenarios y horarios HOY Festival Cordillera 2025

Domingo, 14 de septiembre

Escenario Cordillera



Skampida / 2:20-3:05 de la tarde.

Serú Girán / 3:50- 4:50 de la tarde.

Illya Kuryaki / 5:50-6:50 de la tarde.

Zoé / 9:50 - 9:15 de la noche.

Fito Páez / 10:15 - 11:45 de la noche.

Escenario Aconcagua



Ciegossordomudos / 3:05 - 3:50 de la tarde.

Los Bunkers / 4:50 - 5:50 de la tarde.

Belanova / 6:50-7:50 de la noche.

Los Caligaris / 9:15-10:15 de la noche

Los Auténticos Decadentes / 11:45 - 01:00 de la mañana.

Escenario CotoPaxi



Laura Pérez / 3:05 - 3:50 de la tarde.

Ximena Sariñana / 4:50 - 5:50 de la tarde.

2 Minutos / 6:50-7:50 de la noche.

Duncan Dhu / 9:15-10:15 de la noche

Frente Cumbiero / 11:45 - 12:45 de la mañana.

Escenario Cocuy



Planes / 2:20-3:05 de la tarde.

Vale / 3:50- 4:50 de la tarde.

Yami Safdie / 5:50-6:50 de la tarde.

Gondwana / 9:50 - 9:15 de la noche.

Estelares / 10:15 - 11:45 de la noche.

Fito Páez, un reencuentro de romance en Colombia

Luego de cancelar su presentación en la edición 2024, el mítico cantante argentino llegó a Bogotá preparado para dar una noche mágica la cual adelantó el 12 de septiembre en centro de Bogotá en una sesión de piano.

Ahora, el autor de éxitos como '11 y 6', 'Giros', 'Dar es dar', 'Al lado del camino', 'Mariposa Tecknicolor', entre otros, tendrá su espacio para dar una presentación a la altura de uno de los más importantes de la historia de Latinoamérica, pionero del rock en español de la línea de Spinetta, Charly García, Gustavo Cerati, entre otros.